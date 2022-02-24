Bugün hangi maçlar oynanacak? Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? Avrupa Ligi maçları şifreli kanalda mı?
Avrupa Ligi maçı canlı izle | Futbolseverler 24 Şubat Perşembe akşamı hangi liglerde maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var? Avrupa Ligi maç programı | Fenerbahçe maçı canlı izle
24 Şubat Perşembe akşamı Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde birbirinden önemli maçlar oynanacak. Futbolseverler ise kimin ne zaman maçı olduğunu araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var?
Bugün hangi maçlar oynanacak? Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? Avrupa Ligi maçları şifreli kanalda mı?
Avrupa Konferans Ligi play-off turu
20.45 Karabağ-Olimpik Marsilya Exxen, CBC Sport
20.45 Maccabi Tel Aviv- PSV Eindhoven Exxen
20.45 Randers- Leicester City Exxen
20.45 Bodo/Glimt-Celtic Exxen
23.00 Partizan-Sparta Prag Exxen
23.00 Slavia Prag- Fenerbahçe Exxen, CBC Sport
23.00 PAOK-Midtjylland Exxen
23.00 Vitesse-Rapid Wien
UEFA Avrupa Ligi play-off turu
20.45 Dinamo Zagreb- Sevilla Exxen
20.45 Real Sociedad-Leipzig Exxen
20.45 Olympiakos-Atalanta Exxen
20.45 Lazio- Porto Exxen
23.00 Napoli - Barcelona Exxen, CBC Sport
23.00 Rangers-Borussia Dortmund Exxen
23.00 Real Betis - Zenit Exxen
23.00 Braga - Sheriff Exxen