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Spor Bugün hangi maçlar oynanacak? Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? Avrupa Ligi maçları şifreli kanalda mı?
Spor

Bugün hangi maçlar oynanacak? Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? Avrupa Ligi maçları şifreli kanalda mı?

Avrupa Ligi maçı canlı izle | Futbolseverler 24 Şubat Perşembe akşamı hangi liglerde maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var? Avrupa Ligi maç programı | Fenerbahçe maçı canlı izle

Yeniakit Publisher
2022-02-24 10:14:00 -
Bugün hangi maçlar oynanacak? Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? Avrupa Ligi maçları şifreli kanalda mı?

24 Şubat Perşembe akşamı Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde birbirinden önemli maçlar oynanacak. Futbolseverler ise kimin ne zaman maçı olduğunu araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var?

Bugün hangi maçlar oynanacak? Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? Avrupa Ligi maçları şifreli kanalda mı?

Avrupa Konferans Ligi play-off turu

20.45 Karabağ-Olimpik Marsilya               Exxen, CBC Sport

20.45 Maccabi Tel Aviv- PSV Eindhoven Exxen

20.45 Randers- Leicester City     Exxen

20.45 Bodo/Glimt-Celtic              Exxen

23.00 Partizan-Sparta Prag          Exxen

23.00 Slavia Prag- Fenerbahçe  Exxen, CBC Sport

23.00 PAOK-Midtjylland              Exxen

23.00 Vitesse-Rapid Wien         

UEFA Avrupa Ligi play-off turu

20.45 Dinamo Zagreb- Sevilla     Exxen

20.45 Real Sociedad-Leipzig        Exxen

20.45 Olympiakos-Atalanta         Exxen

20.45 Lazio- Porto           Exxen

23.00 Napoli - Barcelona              Exxen, CBC Sport

23.00 Rangers-Borussia Dortmund  Exxen

23.00 Real Betis - Zenit  Exxen

23.00 Braga - Sheriff  Exxen

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