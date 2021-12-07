Bugün hangi maç var? Bugün kimin hangi takımın maçı var? 7 Aralık 2021 Salı maçları
UEFA Şampiyonlar Ligi bugün hangi maçlar var? UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçlarının heyecanı dorukta. Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’ye temsil eden C grubunda yer alan Beşiktaş, bugün Almanya'nın Borussia Dortmund takımına misafir olacak. Peki bugün hangi maçlar var UEFA Şampiyonlar Ligi? UEFA Şampiyonlar Ligi bugünkü maçlar kimin? İşte bugünkü hangi maçlar var UEFA Şampiyonlar Ligi? sorusunun cevabı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu gruplarında son hafta maçları bugün saat 20.45’te başlayacak Paris Saint-Germain - Club Brugge maçıyla başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta toplam 32 takım, son 16 takım arasında olmak için kıyasıya bir mücadele söz konusu olacak. Peki bugün hangi maçlar var? 7 Aralık 2021 Salı UEFA Şampiyonlar Ligi maçları…
Bugün kimin maçı var?
UEFA Şampiyonlar Ligi 7 Aralık Salı maçları şu şekilde:
20.45 Paris Saint-Germain (Fransa) - Club Brugge (Belçika)
20.45 Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere)
23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Beşiktaş
23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Sheriff (Moldova)
23.00 Porto (Portekiz) - Atletico Madrid (İspanya)
23.00 Milan (İtalya) - Liverpool (İngiltere)
23.00 Ajax (Hollanda) - Sporting Lizbon (Portekiz)
23.00 Real Madrid (İspanya) - Inter (İtalya)
8 Aralık Çarşamba UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman saat kaçta?
UEFA Şampiyonlar Ligi yarın kimin maçı var? İşte 8 Aralık Çarşamba 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi maçları:
20.45 Juventus (İtalya) - Malmö (İsveç)
20.45 Zenit (Rusya) - Chelsea (İngiltere)
23.00 Manchester United (İngiltere) - Young Boys (İsviçre)
23.00 Salzburg (Avusturya) - Sevilla (İspanya)
23.00 Benfica (Portekiz) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
23.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
23.00 Atalanta (İtalya) - Villarreal (İspanya)
23.00 Wolfsburg (Almanya) - Lille (Fransa)
UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu