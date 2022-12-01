Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Günün maçları 1 Aralık 2022:
2022 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler ise bugün oynanacak olan maçları araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var? DÜnya Kupası maçaları saat kaçta hangi kanalda?
2022 Dünya Kupası 20 Kasım'da başladı. Turnuvayı yakından takip edenler bugün oynanacak olan maçları araştırıyor. İşte, günün maçları:
Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Günün maçları 1 Aralık 2022:
Dünya Kupası E Grubu
22.00 Japonya-İspanya TRTSpor
22.00 Kosta Rika-Almanya TRT 1
Dünya Kupası F Grubu
18.00 Hırvatistan-Belçika TRT 1
18.00 Kanada-Fas TRTSpor