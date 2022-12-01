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Spor Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Günün maçları 1 Aralık 2022:
Spor

Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Günün maçları 1 Aralık 2022:

2022 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler ise bugün oynanacak olan maçları araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var? DÜnya Kupası maçaları saat kaçta hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-12-01 08:54:00 -
Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Günün maçları 1 Aralık 2022:

2022 Dünya Kupası 20 Kasım'da başladı. Turnuvayı yakından takip edenler bugün oynanacak olan maçları araştırıyor. İşte, günün maçları:

Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Günün maçları 1 Aralık 2022:

Dünya Kupası E Grubu

22.00 Japonya-İspanya               TRTSpor

22.00 Kosta Rika-Almanya          TRT 1

Dünya Kupası F Grubu

18.00 Hırvatistan-Belçika            TRT 1

18.00 Kanada-Fas                         TRTSpor

 

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