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Ekonomi Bugün dolar kaç TL? Euro ne kadar oldu? 27 Ocak 2021 Döviz kurları
Ekonomi

Bugün dolar kaç TL? Euro ne kadar oldu? 27 Ocak 2021 Döviz kurları

Haftanın 3. işlem gününde döviz kurlarında hafif çaplı yükselme meydana geldiği görüldü. Peki bugün dolar kaç TL? Euro ne kadar oldu? Sterlin kaç TL? İşte 27 Ocak güncel döviz kurları…

Yeniakit Publisher
2021-01-27 10:43:00 -
Bugün dolar kaç TL? Euro ne kadar oldu? 27 Ocak 2021 Döviz kurları

Bir müddettir 7.40 rakamlarında değişim gösteren dolar kuru Fed toplantısı öncesinde 7.40 rakamlarının altına indi. TCMB'nin faiz artışlarından sonra kademeli olarak geri çekilen kur, risk iştahının da yükselmesiyle 7.31 seviyesine düşüyor.

Güncel döviz kurları

İngiliz Sterlini 10,12 TL
Amerikan Doları 7,36 TL
Euro 8,96 TL
İsviçre Frangı 8,30 TL
Japon Yeni 0,07 TL
Suudi Arabistan Riyali 1,96 TL
Norveç Kronu 0,86 TL
Danimarka Kronu 1,20 TL
Avustralya Doları 5,70 TL
Kanada Doları 5,80 TL
İsveç Kronu 0,88 TL 

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