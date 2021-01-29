Bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? 29 Ocak altın fiyatları
Yatırımcıların en çok tercih ettiği, vatandaşların daima gündeminde olan altın fiyatlarında düşüş yaşanması sevindirmişti. Dün İstanbul Kapalıçarşı'da çeyrek altın 714,00 TL, Cumhuriyet altını 2.924,00 TL’den satıldı. Peki bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte 29 Ocak altın fiyatları…
Altın fiyatlarında bugün hafif çaplı yükselme meydana geldi. Peki bugün çeyrek altın ne kadar oldu? 29 Ocak güncel altın fiyatları:
Gram altın
Alış: 438,17 TL
Satış: 438,27 TL
Çeyrek altın
Alış: 713,00 TL
Satış: 725,00 TL
Yarım altın
Alış: 1.426,00 TL
Satış: 1.449,00 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 2.844,00 TL
Satış: 2.889,00 TL