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Ekonomi Bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? 29 Ocak altın fiyatları
Ekonomi

Bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? 29 Ocak altın fiyatları

Yatırımcıların en çok tercih ettiği, vatandaşların daima gündeminde olan altın fiyatlarında düşüş yaşanması sevindirmişti. Dün İstanbul Kapalıçarşı'da çeyrek altın 714,00 TL, Cumhuriyet altını 2.924,00 TL’den satıldı. Peki bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte 29 Ocak altın fiyatları…

Yeniakit Publisher
2021-01-29 10:26:00 -
Bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? 29 Ocak altın fiyatları

Altın fiyatlarında bugün hafif çaplı yükselme meydana geldi. Peki bugün çeyrek altın ne kadar oldu? 29 Ocak güncel altın fiyatları:

Gram altın

Alış: 438,17 TL

Satış: 438,27 TL

Çeyrek altın

Alış: 713,00 TL

Satış: 725,00 TL

Yarım altın

Alış: 1.426,00 TL

Satış: 1.449,00 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 2.844,00 TL

Satış: 2.889,00 TL

 

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