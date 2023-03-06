Bugün arınma gecesi: Berat Kandili

23 Ocak'ta başlayan ‘üç aylar’ın ikincisi olan şaban ayının 14’ncü gecesini 15'ine bağlayan gece kutlanan Berat Kandili, yüce dinimize göre günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, beratın bir suçtan azade olmak anlamına geldiğini bu gece birçok kişinin Allah'ın affına mazhar olduğunu belirterek, bu kullar arasına girmek için çaba ve gayret sarf etmek gerektiğine işaret etti.

Bozkurt, berat gecesini af ve mağfiret gecesi olarak idrak etmek gerektiğini vurgulayarak, "Berat gecesi, manevi iklim bereketinin bol olduğu bir fırsat gecesidir. Bu gecede Kur'an-ı Kerim okuma ve nafile namaz kılma, gündüz ise oruç tutmak tavsiye edilmiştir. Şu an sıkıntılı dönemlerdeyiz, afet dönemindeyiz. Halkımızın, İslam dünyasının içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulması için Rabbimize dua etmeliyiz. Depremler nedeniyle hayır ve hasenata da daha fazla önem vermeliyiz. Evini, yuvasını kaybeden insanlar var. Çeşitli yardım kuruluşları aracılığıyla deprem bölgesindeki mağdur, muhtaç insanların yardımına koşabiliriz. Dualarımızın kabul olması için bu tür vesileler aramalıyız" dedi.

Akittv’de bugün akşam 21.30’da Necip Fazıl Karadağ’ın sunduğu Berat kandili özel programı yayınlanacak. TRT'nin "Berat Özel" programı Kahramanmaraş belediye binası önündeki MÜSİAD çadırından canlı yayınlanacak. Saat 18.50'de TRT 1 ve TRT Radyo 1'de izleyicilerle buluşacak. TRT Kürdi canlı yayını ise Şırnak'tan yapılacak. Cizre ilçesindeki Hz. Nuh Nebi Camii'nde gerçekleştirilecek programı saat 20.15'te ekrana gelecek.

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