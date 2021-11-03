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Ekonomi Bugün altın alacaklar aman dikkat! Yeni uyarı olay: Operasyon yapacaklar
Ekonomi

Bugün altın alacaklar aman dikkat! Yeni uyarı olay: Operasyon yapacaklar

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten altına yatırım yapacaklar için kritik bir uyarı geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 11:11:00 -
Bugün altın alacaklar aman dikkat! Yeni uyarı olay: Operasyon yapacaklar

Piyasalar ABD Merkez Bankası Toplantısı'na odaklandı. Toplantıdan çıkacak karar sonrası özellikle altında büyük bir hareket bekleniyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda altın yatırımcısını uyardı.

Bugün gerçekleştirilecek FED toplantısını hatırlatan İslam Memiş, "Dip operasyonu yapmadan bırakmazlar. Teknik bir düşüş olarak değil, manipülatif bir oyun olarak göreceğim." ifadelerini kullanarak yatırımcıları uyardı.

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