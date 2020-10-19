İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'dan çarpıcı itiraflar geldi. Özdağ partisinin İstanbul İl Başkanı aynı zamanda FETÖ'den hapis yatan Enver Altaylı'nın yeğeni Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu söyledi. Özdağ, Kavuncu ile ilgili "Kendisi FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk iş adamları derneğinin başkan yardımcılığını yapmış." ifadelerini kullandı.

Buğra Kavuncu kimdir?

Saltuk Buğra Kavuncu İYİ Part Genel İdare Kurulu üyesi, part sözcüsü ve İy Part İstanbul İl Başkanıdır. Buğra Kavuncu, 1973 yılında Ankara'da doğan Buğra Kavuncu, baba tarafından aslen Adana Ceyhan‘lıdır. Kanada'da başladığı öğrenim hayatına Ankara Çizmeci İlkokulu'nda devam eden Buğra Kavuncu, Ortaokulu ise Namık Kemal Ortaokulu'nda Lise öğrenimini Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Ankara Ünversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümünden 1996 yılında mezun olan Kavuncu, Ünversteyi bitirdikten sonra, yurtiçi ve yurtdışında satış-pazarlama ve yatırım alanında faaliiyetlerde bulundu. Profosyonel anlamd iş hayatına 2006 yılında BASF şirketinde başlayan Buğra Kavuncu, BASF Const-ructon Chemcals Central Asa LLP’de, 2008-2010 yılları arasında ise BASF Central Asa’da Genel Müdür olarak çalıştı. 1997 yılında Kazakstan’ın Almatı şehrinde genç ibr giirşimci olaraki ş hayatına atılan Saltuk Buğra Kavuncu, ortaklarıyla beraber kurduğu şirketin büyüterek Orta Asya’da bilinen bir marka haline getirdi. İş hayatında başarılı br performans gösteren Kavuncu, uluslararası bir ifrmada üst düzey yönetici olarak 13 yıl boyuncu Orta Asya’da ve yaklaşık 3 yıl İsvçre’de görev yaptı. Buğra Kavuncu, 2016 yılından beri çok uluslu ibr şirketn, Türkiye ve Azerbaycan CEO’sudur. Kavuncu, 30 Mart 2018 tarhnde bu görevnden stfa ederek, yönetm, sanay ve tcaret alanındak uluslararası brkm ve tecrübelern ülkes çn değerlendirdi.Ünversite yıllarından itibaren, Türkiye ve Kazakstan’da farklı isvil toplum kuruluşlarında aktif görevler alarak, profesyonel yaşantısının yanı sıra sosyal hayata da katkı sağlayan Kavuncu, İnglizce, Rusça ve Kazakça bilmekte olan Kavuncu, evli ve 3 çocuk babasıdır.” 2 10 2018 tarihinde Koray Aydın'ın yaptığı basın açıklamasında Saltuk Bağra Kavuncu' yu İyi Part İstanbul İl Başkanı olarak gösterdi.