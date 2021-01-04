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Medya Buğra Gülsoy’dan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi için büyük itiraf!
Medya

Buğra Gülsoy’dan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi için büyük itiraf!

Sevilen tarih dizisi Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Sultan Melikşah karakterini oynayan Buğra Gülsoy, diziyle ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 10:07:00 -
Buğra Gülsoy’dan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi için büyük itiraf!

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Sultan Melikşah karakterini oynayan Buğra Gülsoy, dizinin sosyal medyasından izleyicilerin kendisine yolladığı soruları cevapladı.

"Çok zorlandım"

Gülsoy, dizide en çok zorlandığı sahneyi anlattı. Dizinin ilk bölümünde yaşananların kendisine çok ağır geldiğini ifade eden Buğra Gülsoy, Melikşah’ın babası Sultan Alparslan ile çıktıkları fetih sırasında kendisini göstermeye çalışması, ardından eşi Başulu’nun Ahmet Sencer’i doğururken ölümü ve sonrasında da babası Alparslan’ın hain bir suikast sonucu ölmesinin üst üste geldiğini hatırlattı ve bu sahnenin kendisini duygusal olarak çok zorladığını söyledi.

Oyuncu, “Duygusal yoğunluğu çok fazla ve çok fazla geçişleri olan bir bloktu. Orada çok üzerine çalışmam gerekiyordu. Umarım hakkıyla çıkmıştır” dedi. Dizide rol aldığı için gururlu olduğunu ifade eden oyuncu, dev bir platonun içinde olduklarını hatırlattı.

Buğra Gülsoy, “Bir bütün olduk, bir aile olduk. Kostümünden makyajına… Karaktere girdiğiniz zaman ve bu setin içine geldiğiniz zaman, kendinizi çok güvende hissediyorsunuz. Sadece işimi yapmam, oynamam gerekiyor. Çok güzel tarihi işin içinde yer almak” şeklinde konuştu.

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