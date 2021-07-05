Buğdaydaki yüksek rekolte çiftçinin yüzünü güldürüyor
Tekirdağ’da artan buğday üretimi memnuniyetle karşılanıyor.
Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, bu yıl buğdayda son 50 yılın en iyi veriminin alındığını söyledi. Saygı, “Her şey yolunda. Dekar başına 700-800 kilogram ürün alınıyor. Buğday üreticinin yüzünü güldürüyor. Üreticiler emeklerinin karşılığını alacak” diye konuştu. Çiftçi Metin Arabacı da 600 dekar alanda buğday hasadı yapacağını dile getirdi. Arabacı, “Trakya’da arpada, buğdayda ve kanolada son yılların en verimli sezonunu yaşıyoruz. Buğday da verimler 700 kilogramdan aşağı düşmüyor” şeklinde konuştu.