Buğday ve arpada bereketli sezon

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yıl bakanlık olarak buğday ve arpa için iyi fiyat verdiklerini belirterek, “Buğdayın tonunda taban fiyat bin 350, arpada bin 100 lira, Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle... Geçen yıla oranla net rakamların yüzde 35-40 üzerinde bir fiyatla çiftçimizi bu yıl daha memnun etme yolunda adımları atmış olduk” dedi.

İstanbul’da çiftçilerle sohbet eden Pakdemirli, Marmara ve Trakya’da buğdayda hasadın başladığını ifade ederek, bol ve bereketli bir hasat dönemi olması temennisinde bulundu.

Bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı olarak buğday için iyi fiyat verdiklerini belirten Pakdemirli, “Buğdayın tonunda taban fiyat bin 350, arpada bin 100 lira, Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle... Geçen yıla oranla net rakamların yüzde 35-40 üzerinde bir fiyatla çiftçimizi bu yıl daha memnun etme yolunda adımları atmış olduk” dedi. Hasat döneminin çiftçiler için bayram olduğunu ifade eden Pakdemirli, şu anda çiftçilerin bayramı yaşadığını söyledi.

Türkiye patates üretiminde dünyada ilk 10’da

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin patates üretiminde dünyada ilk 10 içerisinde olduğunu ifade etti. Her sene 4,5 milyon ton üretim yapıldığına dikkat çeken Pakdemirli, “Patateste iç tüketimi karşılıyoruz. Yerli atakla da ihracatımızı arttırmaya çalışıyoruz” dedi.