Buğday karşılığı konut kampanyası

Çin'in Henan eyaletinde Merkez Çin Emlak Şirketi azalan konut satışlarını canlandırmak için harekete geçti. Kampanya ile kırsal kesimde çiftçilik yapanları ev sahibi yapmak hedefleniyor.

Yerel halkın çoğunluğunun çiftçilik yaptığı bölgede, peşinat için takas edilecek buğday miktarı 24 bin Amerikan doları yani yaklaşık 420 bin Türk lirası ile sınırlandırıldı. Buğdayın kilosuna ise yaklaşık 11 lira değer biçildi.

Şirket tarafından 20 gün sürmesi planlanan kampanyaya, çiftçilik yapan yerel halkın ne kadar ilgi göstereceği merak konusu.

Emlak şirketleri çeşitli kampanyalarla ayakta kalmaya çalışıyor

Yavaşlayan konut piyasasında şirketler öngörülemeyen piyasa koşullarında ayakta kalmaya çalışırken, bazı emlak şirketleri kampanyalarına ücretsiz otopark ve tamirat gibi hizmetler de ekliyor.

Yerel yönetimler de satışları canlandırmak için kredi teşvikleri hazırlıyor. Kampanyalarla müşteri hareketliliğinin artması bekleniyor.

Aynı şirket daha önce de peşinat olarak sarımsak aldığı başka bir kampanya yapmıştı. Bu kampanya 30 gün sürmüştü ve sarımsak kampanyasında 30 adet konut satılmıştı.