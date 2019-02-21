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BUDO'nun bazı seferleri iptal oldu

Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri olumsuz hava koşulları gerekçesiyle iptal edildi.

21 Şubat 2019 Perşembe 10:22
BUDO'nun bazı seferleri iptal oldu

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İşte iptal olan seferler

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ile 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle BUDO'nun saat 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de yapılamadı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 10:22
  1. İstanbul
  2. Bursa Deniz Otobüsleri
  3. BUDO iptal olan seferler

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