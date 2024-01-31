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Yaşam BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi
Yaşam

BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi

Yeniakit Publisher
2024-01-31 09:37:00 -
BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi

Marmara Bölgesi’nde olumsuz hava koşulları yaşanıyor. Bu sebeple BUDO, bazı seferlerin iptal olduğunu duyurdu.

Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Bursa Deniz Otobüsleri’nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

"07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 12:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)"

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