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Budistlerin ‘yoga’sı devlet okullarında

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda Budist ibadet geleneğine dayanan yoga uygulaması yapılmasının önü açıldı. ‘Fit21 By Ece Vahapoğlu’ firmasının sahibi Ece Vahapoğlu ise izin çıkmasının ardından sosyal medya üzerinden kendi firmasının ‘Bakanlık onaylı’ reklamlarını yapmaya başladı.

15 Şubat 2019 Cuma 10:40

Milli Eğitim Bakanlığı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz hafta yayınlanan genelge ile Budist kaynaklı birçok dinin ibadet olarak yaptığı yoga uygulamasının okullarda ‘Fit21 By Ece Vahapoğlu’ firması tarafından verilebileceği ifade edildi. Genelgenin yayınlanmasının ardından Vahapoğlu’nun sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda, Bakanlığı çocuk yogasını onaylamış gibi göstermeye çalışması ise gözlerden kaçmadı.

Konsantrasyonu artırıyormuş

Yayınlanan genelgeye göre; yoga, öğrencilerde konsantrasyonu artırmak, paylaşmayı ve sosyalliği geliştirmek, nefesi düzenlemek ve enerjiyi dengelemek amacıyla okullarda yapılacak. Hiçbir bilimsel dayanağı ve gerçekliği olmayan gerekçeler ile pazarlanan yoga eğitimine, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından izin verilmesinin ardından ise firma tarafından reklam çalışmaları başlatıldı. 

Ek işi yoga olanlara gün doğdu

Okullarda verilecek olan yoga eğitimi, uluslararası ilişkiler eğitimi alan, gazetecilik, televizyonculuk, yazarlık, fitness, pilates, sunuculuk, yoga ve koşu gibi pek çok alanda uzman olduğunu iddia eden Ece Vahapoğlu’nun firması tarafından verilecek. 10’a yakın alanda uzmanlığı olduğunu dile getiren ve yaptığı işlerin reklamını sosyal medya ve magazin çevresi vasıtası ile yapan Vahapoğlu, sahibi olduğu ‘Fit21 By Ece Vahapoğlu’ firmasının başvurusunun Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edilmesinin ardından soluğu yine sosyal medyada aldı.

Ece Vahapoğlu ile Çocuk Yogası, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylandı” ifadeleri ile firmasının açıkça reklamını yapan Vahapoğlu, bakanlığın çocuk yogasını onayladığı yönünde izlenim oluşturmaya çalıştı. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Anıl Yılmaz imzalı genelgede, ‘arkadaşlığı, paylaşmayı ve sosyalliği artırmak’ amacıyla yapılan yoga eğitimlerin gönüllülük esasına dayalı olarak verileceğinin altı çizildi.

 

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 10:40
  1. Milli Eğitim Bakanlığı
  2. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
  3. Ece Vahapoğlu
  4. Anıl Yılmaz

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  • KAMİLKAMİL20 dk önce
    yine kandırıldık

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