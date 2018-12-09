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Budist Üstad'ın tapınakta verdiği eşcinsel ilişki partisinin görüntüleri sızdı

Tayvanlı Budist üstad Kai Hung’un, tapınakta verdiği sapkın eşcinsel partinin görüntüleri sızdı. Görüntüleri, Budist rahibin eski sevgilisi tarafından sızdırıldığı iddia edildi.

09 Aralık 2018 Pazar 15:33
Budist Üstad'ın tapınakta verdiği eşcinsel ilişki partisinin görüntüleri sızdı

 yeniakit.com.tr 

Tayvanlı Budist üstad Kai Hung’un, Budist tapınağında hap alıp eşcinsel ilişkiye girme partisinin rezalet görüntüleri internete düştü.

“Budist Dünyası Yıldızı Olacak’ diye umutla bakılıp gelecek vaad eden bir rahipti”

Toplamda 200 gb kadar yer tuttuğu belirtilen görüntülerde, Kai Hung’un erkeklerle lişkiye girdiği görülüyor. Tayvan polisi, Chongfo adlı tapınağa baskın düzenleyip mezbur Budist rahibi tutukladı.

Tayvan dini dünyasında bundan evvel “özenilen” bir dini lider olduğu ifade edilen Kai Hung’un görüntülerde, “daha istiyor musun”, “kocamı seviyorum” ve “benim kocam fevkalade harika” gibi ifadeler kullandığı kaydediliyor.

Kai Hung evvelde ise, Çin Genç Budist Cemiyeti’nin genel sekreteriydi ve gelmekte olan bir Budist yıldız olarak görülüyordu.

“Reddettiği rahip görüntüleri sızdırdı” iddiası

Kai Hung’un rahipliği sırasında, Budist felsefede katı şekilde yasaklanan cinsel ilişki ve eti de dahil eden “kaotik” bir hayat tarzına öncülük ettiği nakledilmektedir.

Görüntülerin sızdığı Mirror Media’nın bildirdiğine göre video kayıtları, bir başka rahip tarafından intikam için çekilip sızdırıldı. Shan Zhi denen bu diğer rahip, söylendiğine göre Kai Hung’un eski aşığı olup birlikte olmak istediği halde onun tarafından reddedildiği için bu işi yaptı.

Kai Hung’un daha evvel “davranışsal problemler” sebebiyle Tongshan Tapınağından def edildiği de belirtilmektedir. Bunun akabinde Hung iddia edildiğine göre, aynı bölgede Chongfo adlı diğer bir tapınağa “Budist doktrinini çalışmak için” gidip yerleşmiştir.

Soruşturmada Kai Hung’un seks partileri ve hap almayı kabul ettiği ancak Mirror Media’nın rapor ettiğinin aksine, görüntüleri kendisinin internete koyduğunu ifade ettiği nakledildi.

Hung tevkif edilmiştiyse de 21 Kasım’da 100.000 dolar kefalet karşılığı serbest kaldı, soruşturma ise devam ediyor.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 15:33
  1. Budizm
  2. Budist rahip
  3. Sapkınlık

YORUM YAZ

  • NurNur21 dk önce
    Tek din İSLAM gerisi sapıktır
  • fevzifevzi22 dk önce
    videoyu sizdiran kendi acisindan kötü yapmis aslinda... bu video ile tehdit ederek, tüm hayati boyunca, rahat bir hayat yasardi... :)) 200 GB..
  • Cengiz akCengiz ak28 dk önce
    Rahibe çakmışlarmı la yoksa
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