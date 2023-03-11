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Dünya Budistlerden iki Müslüman kız çocuğuna toplu tecavüz!
Dünya

Budistlerden iki Müslüman kız çocuğuna toplu tecavüz!

Hindistan'da Budist ve Hindu grupların Müslümanlara yönelik saldırıları hız kesmeden devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-11 15:52:00 - 2023-03-11 15:58:05
Budistlerden iki Müslüman kız çocuğuna toplu tecavüz!

Hindistan'da Hindu grupların iki Müslüman kız çocuğuna toplu şekilde tecavüz etmesi infiale neden oldu.

Bölge kaynaklarının aktardığı bilgilere göre olay ülkenin Bihar eyaletinde meydana geldi.

Eyaletin Begusarai yerleşimi yakınındaki Sahebpur Kamal bölgesinde sokakta oynayan 6 ve 7 yaşındaki iki Müslüman kız çocuğu, bir Hindu bayramını kutlayan Hindu grupların toplu tecavüzüne uğradı.

Saldırgan Hindu grubun içerisinde bölgesel bir Hindu liderin oğlunun da olduğu ve sarhoş oldukları ifade edildi.

Tecavüze uğrayan çocukların yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
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Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin bir kısmı gözaltına alınırken, Hindu liderlerin araya girmesiyle cezasız kalmalarından endişe ediliyor. Bir kısım saldırgan ise henüz yakalanabilmiş değil.

Hindistan'da son günlerde Holi isimli bir Hindu bayramı kutlanıyor. Bayramı kutlayan Hindu gruplar sık sık taşkınlıklar ve saldırılarda bulunuyor. Bu saldırılarda özellikle Müslümanların hedef alındığı dikkat çekiyor.

Hindu gruplar daha önce ülke genelinde Müslüman kız çocuklarına yönelik tecavüzlerde bulunmuştu.

Kaynak: Mepa News

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