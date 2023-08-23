Budistler Müslüman yaşlı çifti döverek katletti!

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde yaşlı bir Müslüman çiftin, oğullarının Hindu bir kadınla evlenmesi nedeniyle dövülerek katledildiği bildirildi.

55 yaşındaki Abbas Ali ve 53 yaşındaki eşi Kamrul Nişa, cuma akşamı Uttar Pradeş'in Sitapur kentinde demir çubuk ve sopalarla saldırıya uğramalarının ardından olay yerinde öldü. Saldırının faillerinin Hindu toplumundan kişiler olduğu ve bu kişiler arasında kadının aile üyelerinin de yer aldığı iddia edildi.

Polis, çifti öldürmekle suçlanan üç kişinin gözaltına alındığını, iki kişininse hâlâ arandığını söyledi.

PTI'ya konuşan Sitapur Emniyet Müdürü Çakreş Mişra, çiftin oğlunun adı Ruby olarak açıklanan kadınla 2020'de, kadın henüz reşit değilken kaçtığını söyledi.

Çiftin oğlu Şaukat, kadının ailesinin kaçırma suçlamasıyla yasal şikayette bulunmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmiş.

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Polis yetkilileri, "Abbas'ın oğlu birkaç gün önce hapisten çıktığında ailenin bazı üyeleri çifte yönelik saldırıyı planlamış" dedi.

Şaukat cezaevinden çarşamba günü tahliye oldu. Kadın, Şaukat lehine bir ifade verirken ailesi suç duyurusunda bulundu.

Polis Çakreş Mişra, "Köylülere göre, ölen çiftin oğlu Şaukat'la Rampal'ın kızı Ruby'ni seviyordu. Şaukat, Ruby'yi 2020'de kaçırmış. O dönem Ruby reşit değildi ve yasal şikayetten sonra polis Şaukat'ı cezaevine göndermişti" dedi.

Mişra, çiftin bu yılın haziranında kaçarak evlendiğini de sözlerine ekledi.

Bu olay, Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisi (Bharatiya Janata Partisi/BJP) 2014'te iktidara gelmesinden bu yana, ülkede azınlık konumundaki Müslüman toplumunu hedef alan ve giderek artan mezhepçi şiddetin son örneği.

Temmuzda bir demiryolu polisinin, aralarında üç Müslüman erkeğin de bulunduğu 4 kişiyi hareket halindeki bir yolcu trenindelerken vurarak öldürmesi, bir nefret suçu olarak görülmüştü. Daha sonra tutuklanan zanlı Çetan Singh, kendisini Uttar Pradeş'in başbakanı olan sertlik yanlısı Hindu rahip Yogi Adityanath ve Başbakan Narendra Modi'nin destekçisi diye tanımlamıştı.

Haberlere göre 27 yaşındaki Müslüman bir erkek perşembe günü Racastan'ın Alvar kentindeki Rampur bölgesindeki bir ormanda yasadışı olarak odun kestiği şüphesiyle kalabalık tarafından linç edildi.