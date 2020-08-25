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Aktüel Budget'tan "WhatsApp Dijital Asistan" ile online rezervasyon imkanı
Aktüel

Budget'tan "WhatsApp Dijital Asistan" ile online rezervasyon imkanı

Yeniakit Publisher
2020-08-25 14:26:31 -
Budget'tan "WhatsApp Dijital Asistan" ile online rezervasyon imkanı

İSTANBUL (AA) - Araç kiralama markası Budget, müşterilerinin araç kiralama deneyim ve memnuniyetini üst düzeye taşıma hedefiyle,"WhatsApp Dijital Asistan" ile rezervasyon hizmetini başlattı.

Budget açıklamasına göre, şirket, 444 4 722 numaralı hat ile hizmet sunan ve "araç kiralamada bir ilk" olarak duyurulan "WhatsApp Dijital Asistan" üzerinden anlık görüşme yoluyla müşterilerine hızlı ve kolay şekilde araç kiralama imkanı sağlıyor.

Bugüne kadar bu hat üzerinden soru, öneri, rezervasyon talebi iletilebiliyordu. Budget müşterileri, yapay zeka destekli bot sayesinde artık birkaç adımlık yazışma ile rezervasyon numarası da alarak rezervasyonlarını hızlı yoldan tek seferde tamamlayabiliyor.

Açıklamaya göre, odağına teknoloji ve inovasyonu alarak, müşteri memnuniyetinde en üst seviyeyi hedefleyen Otokoç Otomotiv bünyesinde hizmet veren Budget, WhatsApp üzerinden online rezervasyon işlemine imkan sunarak müşterilerine yeni nesil araç kiralama deneyimini yaşatıyor.

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