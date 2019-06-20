Budadığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti Gaziantep'te budamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düşen 62 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde budadığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti. Yavuzlar Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde dallarını budamak için ağaca çıkan Müslüm Çapan (62), dengesini kaybederek düştü. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Ağır yaralanan Çapan, kent merkezindeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Çapan burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Evli ve 5 çocuk babası olduğu öğrenilen Çapan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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