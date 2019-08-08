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Buca’nın kesim yerleri belli oldu

Buca Belediye Zabıta Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları halka açık yerlerde kurban kesimi gerçekleştirmemeleri için uyardı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:25
Buca’nın kesim yerleri belli oldu

Buca Belediye Zabıta Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları halka açık yerlerde kurban kesimi gerçekleştirmemeleri için uyardı. Kurala uyulmaması halinde uygulanacak 287 ila 72 bin 197 liraya varan ceza miktarını hatırlatan Zabıta Müdürlüğü, Buca’da belirlenen kesim yerlerini açıkladı.


Kurban Bayramına sayılı günler kala bayram hazırlıklarını tamamlayan Buca Belediyesi, ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara kurallara uyma çağrısı yaptı. Bayram süresi boyunca Buca’nın tüm mahallelerinde denetimlerini sürdürmeye hazırlanan Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçak kurban kesimlerine izin vermeyecek.


Park, bahçe, cadde gibi umuma açık ve kurban satışı ile kesimine uygun olmayan yerlerde kurban kesenler ve kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayan vatandaşlara yasal işlem başlatılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2019 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ’e göre, kural ihlali yapan kişilere, Çevre Kanunu gereğince 287 TL para cezası uygulanacak. Öte yandan, kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere, toplu kesimler için 72 bin 197 lira, bunun konutlarda yapılması halinde bin 794 lira para cezası verilecek.



İşte Buca’nın kesim yerleri


Vatandaşların kesim kuralları ve kesim alanlarına riayet etmeleri uyarısında bulunan Zabıta Müdürlüğü, Buca İlçe Müftülüğü tarafından belirlenen toplu kesim yerlerini açıkladı. Bu bayram kurban vazifesini yerine getirmek isteyenler, aşağıdaki kesim yerlerinden faydalanabilecekler.


-Kaynaklar Bölgesi 802 Ada No 9-12-20


- Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı Yazgan Oto Yıkama No: 72


- Doruk Oto Yıkama Erdem Caddesi No: 3


- Kaynaklar Bölgesi Zafer Mahallesi 2352 Sokak No: 9


- Mustafa Kemal Mahallesi 284/5 Sokak No: 35


- Buca Koop Mahallesi 1417 Sokak No: 5

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:25
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