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Bucaklılar "Hemşehri ve Gönül Dostları Buluşması"nda bir araya geldi

Bucak Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen "Hemşehri ve Gönül Dostları Buluşması" etkinliğinde Bucaklılar bir araya geldi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 18:16
Bucaklılar "Hemşehri ve Gönül Dostları Buluşması"nda bir araya geldi

Bucak Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen "Hemşehri ve Gönül Dostları Buluşması" etkinliğinde Bucaklılar bir araya geldi.


Antalya merkezli Bucak Kültür ve Dayanışma Derneği bu kez yurtiçi ve yurtdışında bulunan yüzlerce Bucaklı ve gönül dostlarını Bucak İncir Hanı Meydanında buluşturdu. Dernek Başkanı Enver Yiğit, Bucak dışında yaşayan hemşehrilerini ve bir şekilde Bucak ile gönül bağı bulunan dostlarıyla buluşturmak, aynı zamanda restorasyonu yapılması gereken İncir Hanı’na dikkat çekmek istediklerini belirtti. Gelenekleri yaşatmak adına halat çekme, kaşıkta yumurta taşıma, çuval içinde koşma gibi yarışmalar oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Yiğit, bu sene ilk olarak yapılan şenliği her sene yapmayı düşündüklerini aktardı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 18:16
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