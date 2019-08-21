Bucak Belediyesinden 110 kw gücünde elektrik santrali

Bucak’ta güneşten elektrik elde etmek için geçtiğimiz yıllarda çalışmalarına başlanan Güneş Enerji Santralinin açılışı yapıldı. Barbaros Mahallesi Küçük Çorak harman yerinde bulunan mülkiyeti belediyeye ait olan yaklaşık 10 bin metrekare alanın 2 bin 500 metrekaresinde bulunan Güneş Enerji Santralinde 110 kw gücünde elektrik elde ediliyor. Elde edilen elektrik ile içme suyu dalgıç pompaları çalıştırılıyor.

Bucak Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan Yenilenebilir enerjiden su projesi kapsamında Güneş Enerji Santralinin açılışı yapıldı. Açılış programı Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Daha sonra Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal,açılış konuşması yaptı. Başkan Ünal yaptığı konuşmasında, “Bucak Belediyesi, hem ülkemizi, hem ilçemizi, düşünerek yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneşi kullanarak "Biz neden elektrik üretmeyelim" düşüncesiyle Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının kamu kurum ve kuruluşlarına toplam azami 400.000 TL ve proje bütçesinin maksimum %80’i oranında destek sağlaması üzerine; bu proje belediyemiz tarafından hazırlanarak ajansa sunulmuştur. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ile İmzaladığımız Proje Sözleşmesine göre, Projemizin toplam bütçesi 485.219,69 TL’dir. Projemize Ajans tarafından yüzde 80 destek verilmiş ve sözleşmesi yapılmıştır. Tesis kurulumu tamamlanmış ancak bu güne kadar TEDAŞ bağlantı anlaşması için kurum izinleri sağlanamamıştır ve tesisimiz 2013 yılından bu yana atıl durumda bekletilmiştir. Bu güne kadar sadece elektrik enerjisi üretip TEDAŞ’a satıp borçtan mahsuplaşma düşünüldüğü için de tesisimiz işletilememiştir. İlçemizin içme suyu temini yer altı sondaj kuyularından sağlanmaktadır. Yer altı kuyularında sular, pompalama vasıtasıyla depolara aktarılmaktadır. Suyun yer altından çıkarılıp halkımızın kullanımına sununcaya kadar ciddi manada elektrik tüketimi olmaktadır. " dedi.

Belediyenin bu mevkide 5 adet sondajı bulunduğunu ve bu bölgede bulunan 5 adet dalgıç pompanın elektrik ihtiyaçlarının gündüz bölümünün Solar Sistemi ile karşılanması hedeflendiğini söyleyen Ünal şöyle devam etti: "Bu da ortalama maliyetin %50 kazanç anlamına gelmektedir. Bu da Bucak Belediyemize yıllık 150.000 TL kazanç sağlamaktadır. BAKA destekli projeyle belediyenin kurduğu 110 KWh kurulu gücü olan Güneş Enerji Santralinin mülkiyeti belediyeye ait olan burada yaklaşık 10.000 m2 alanın sadece 2500 m2’sini kullanarak gerçekleştirilmiştir. Böylelikle ilerde bu ve benzeri kaynaklarla ya da belediye bütçesini kullanarak, BAKA tarafından mali destekle yapılmış tesisimize ilave yapma şansı bulunmaktadır. Güneş Enerji Panellerimizin modernizasyon ve düzenlemeleri yapılarak sistem devreye alınmış, içme suyu dalgıç pompalarının enerji ihtiyacı karşılanmaya başlanmıştır. "

Ak Parti Burdur Milletvekili Yasin UğuriseGüneş enerji sistemi belediyelerin özellikle sıkıntı çektiği elektrik ile ilgili konularda maliyeti düşürmek adına önemli bir proje olduğunu hatırlattı. Uğur, "Özellikle Bucak Belediyemiz gibi sondajla su kullanan belediyelerin en büyük maliyetlerinden bir tanesi elektrik. Biz milletvekilleri olarak bütün belediyelerimizin projelerini Ankara’da takip ediyoruz. Bu tür projelerin diğer belediyeler tarafından da yapılmasını istiyoruz .”şeklinde konuştu.

Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik ise belediyenin kaynaklarını çok iyi kullanma adına, belediyenin giderlerini azaltma adına yapacağı her türlü çalışmada da destek vereceklerini söyledi. Program Güneş Enerji Panellerinin açılışı yapılarak tesis gezildi.

Açılış törenine Ak Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, İl Genel Meclis başkanı, il yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Emrullah Ünal, ilçe Belediye Başkanları, siyasi parti temsilcileri, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, oda başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.