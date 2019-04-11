Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal mazbatasını alıp göreve başladı

Yerel seçimlerde Ak Parti Bucak Belediye Başkanı seçilen Emrullah Ünal, yapılan itirazların sonuçlanmasının ardından bugün Bucak İlçe Seçim Kuruluna giderek Bucak Belediye Başkanlığı mazbatasını teslim aldı.

Ak Parti Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, ailesi, Ak parti Bucak Belediye mevlis üyeleri, Ak Parti İl Genel Meclisi Üyeleri, Ak Parti Bucak İlçe Başkanı Serdar Besler, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda Partili vatandaşlar ile birlikte mazbatasını almak için Bucak İlçe Seçim Kuruluna gitti. Başkan Emrullah Ünal’ı çok sayıda Bucak’lı vatandaş karşıladı.Başkan Emrullah Ünal Mazbatasını Bucak İlçe Seçim Kurulu başkanı Hakim Mustafa Koçyiğit’in elinden aldı.

Başkan Emrullah Ünal Makamına Oturdu

Ak Parti Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal Mazbatasını aldıktan sonra, devir teslim töreni için Bucak Belediyesine geçti. 19 Ay’dır Bucak Belediye Başkan vekilliğini sürdüren Bucak İlçe Kaymakamı Yalçın Sezgin, Yeni Belediye Başkanı Emrullah’a Belediye Başkanlığı mührünü ve Belediye Başkanlığı görevini teslim etti. Devir teslim töreninde konuşan, Bucak ilçe Kaymakamı Yalçın Sezgin " Bucak Belediye Başkanlığı görevi hayırlı uğurlu olsun. Bende görevimi sizlere devrediyorum.İnşallah Bucak için güzel hizmetler nasip olur. Hep birlikte memleketimize en güzel şekilde hizmet ederiz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah"dedi.

Tüm Hemşerilerimizin Belediye Başkanıyım

Devir teslim töreninde konuşan Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal " Bucak’ımıza şimdiye kadar vermiş olduğu hizmetlerden dolayı sayın kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Bugün bu görevi devralıyoruz. Bugüne kadar Ak Parti Bucak Belediye Başkan Adayıydım ama artık şimdi tüm Bucak’ın Belediye Başkanıyım. Bucak için elimizden geleni en güzel şekilde hizmet yapacağız" dedi.

Konuşmasının ardından Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal’a Ak Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi tarafından Türk Bayrağı rozeti takıldı. Volkan Mengi " Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Emrullah Ünal Başkanımızın Bucak’ımıza güzel hizmetler yapacağına inanıyoruz. Biz de Ak Parti teşkilatları olarak Bakanlarımızla destek olarak Bucak’ımızı kalkındırmak için gerekli yatırımları yapmak üzere vekillerimiz ile arkasında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Görevinde başarılar diliyorum" dedi.