Buca’da kaçak moloz kabusu bitmiyor: Günde 50 ton moloz

İzmir’in Buca ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, Şahin Tepesi’nde belediyenin koyduğu bariyerleri yıkarak yeşil alana tonlarca moloz bıraktı. Buca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, her gün ortalama 50 ton molozu kentin yeşil alanından temizlediklerini ifade etti.

Buca Belediyesi, yaz aylarıyla birlikte artan kaçak moloz dökümlerine karşı mücadelesini sürdürüyor. Molozların bertarafı için belirlenen düşük ücretleri ödememek için kaçak döküme başvuran bazı kişiler, Buca’nın Kaynaklar bölgesi başta olmak üzere çeşitli yerlerinde çevreye zarar veriyor. Zabıta ekipleri, kaçak dökümlere karşı cezai işlem uygularken, fen işleri ekipleri ise her gün ortalama 50 ton kaçak molozu doğadan toplayarak imha ediyor.

Son olarak İzmirlilerin uğrak noktalarından Şahin Tepesine kaçak moloz döküldüğünün ihbarını alan Buca Belediyesi Fen İşleri ekipleri, yasakları hiçe sayan çirkin görüntüyle karşılaştı. Bölgede, kaçak döküm yapılmasına engel olmak için konulan beton bariyerlere rağmen tonlarca moloz döküldüğü tespit edildi. İnşaat atıklarından oluşan moloz, ekiplerce olay yerinden kaldırılarak alan temizlendi.

"Maalesef kestiğimiz cezalar yeterli olmuyor"

Kentin yeşil varlığını korumak için her alanda tavizsiz mücadele talimatı veren Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, doğaya verilen zararlardan herkesin sorumlu olduğunu söyleyerek, “Biz ne kadar yeşilimizi korumak için uğraşırsak uğraşalım, üç kuruş kâr sağlamak isteyen kendini bilmez doğa düşmanları çevreyi katletmeye devam ediyor. Ekiplerimiz her gün 50 ton molozu akciğerlerimizden temizlemek için çalışıyor. Bu utanç maalesef hepimizin. Tüm hemşehrilerimizi duyarlı olmaya davet ediyorum. Buca’nın bir tek çiçeğine zarar verenin karşısında duracağız. Kaçak moloz dökümünü gören vatandaşlarımızdan bizlere ulaşmalarını rica ediyorum. Hep birlikte alarmda olacağız. Ekiplerimiz gece gündüz bu doğra düşmanlarının peşinde dolaşıyor. Maalesef kestiğimiz cezalar yeterli olmuyor. Bu konuda çevre suçlarına ilişkin cezaların arttırılması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.