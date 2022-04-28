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Dünya Bu zulmü durdurun: Başıboş köpekler, küçük kızı kanlar içinde bıraktı!
Dünya

Bu zulmü durdurun: Başıboş köpekler, küçük kızı kanlar içinde bıraktı!

Mersin'in Tarsus ilçesinde, başıboş köpeklerin saldırısı sonucu boynundan ve bacağından yaralanan 9 yaşındaki kız çocuğu Y.C., hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 21:59:00 -
Bu zulmü durdurun: Başıboş köpekler, küçük kızı kanlar içinde bıraktı!

Başıboş köpek sorunu hız kesmeden büyüyor.

Öğle saatlerinde Mersin'in Tarsus ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki boş arazide meydana gelen olayda, oyun oynayan Y.C.'ye başıboş 4 köpek saldırdı.

Başıboş köpekler boynundan ve bacağından ısırdı

Başıboş köpeklerin boynundan ve bacağından ısırdığı Y.C. yaralanırken, çevredeki vatandaşlar ise sopayla köpekleri kovalayarak bölgeden uzaklaştırdı.

Hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Y.C.'yi Tarsus Devlet Hastanesi’ne götürdü. Y.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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