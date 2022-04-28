Bu zulmü durdurun: Başıboş köpekler, küçük kızı kanlar içinde bıraktı!
Mersin'in Tarsus ilçesinde, başıboş köpeklerin saldırısı sonucu boynundan ve bacağından yaralanan 9 yaşındaki kız çocuğu Y.C., hastaneye kaldırıldı.
Başıboş köpek sorunu hız kesmeden büyüyor.
Öğle saatlerinde Mersin'in Tarsus ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki boş arazide meydana gelen olayda, oyun oynayan Y.C.'ye başıboş 4 köpek saldırdı.
Başıboş köpekler boynundan ve bacağından ısırdı
Başıboş köpeklerin boynundan ve bacağından ısırdığı Y.C. yaralanırken, çevredeki vatandaşlar ise sopayla köpekleri kovalayarak bölgeden uzaklaştırdı.
Hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Y.C.'yi Tarsus Devlet Hastanesi’ne götürdü. Y.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gündem
Üniversite kampüsünde başıboş köpek dehşeti! Rektörü şikayet eden Haydar Özkan, yeni bir faciaya sebep oluyordu
Gündem
Başıboş köpekler için çözüm önerisine sözde doktordan skandal çıkış: Engelli, hasta, yaşlıları da uyutalım o zaman!
Gündem
Skandal karar: Köpeğini başıboş bırakana değil, tavuğunun parçalanmasını engelleyene ceza kesildi!
Gündem
Başıboş sokak köpeklerine yönelik köklü çözüm bulunmalı! Şimdi de köpekler üzerinden dolandırdılar!