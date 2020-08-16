Bu zulme birileri ‘dur’ desin! Camiyi tuvalete dönüştürdüler

Çin Komünist Partisi’nin Müslümanlara yönelik uyguladığı asimilasyon politikaları neticesinde Doğu Türkistan’daki kutsal mekanları, camileri yıktığı ve birçoğunu iş yeri, atölye ve bara dönüştürdüğü bilinen bir gerçek.

TurkistanPress'in aktardığı habere göre, Doğu Türkistan’ın Artuş şehri sınırları içerisinde bulunan Süntag köyündeki Tökül Camii tuvalete dönüştürüldü. Skandal karara gerekçe olarak, bölgeye atanan Çinli yetkililerin tuvalet ihtiyacının karşılanması gerektiği gösterildi. Öte yandan, bir başka caminin de yıkıldığı ve yerine içki ve sigara satan bir market açıldığı belirtildi.

Mepanews’teki habere göre, Türk İslam medeniyetini, Uygur kültürünü yansıtan imaretleri ve halkın evlerini, camileri yıkarak veya Çinli görünüme dönüştürmeye çalışan komünist Çinliler, Kaşgar şehrindeki Çong Bazar’da (Büyük Pazar) bulunan ve Uygur mimari tarzında yapılan tuvaleti Çinli turistler için hizmete açık tutuyor.