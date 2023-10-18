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Ekonomi Bu zor zamanları ancak yüksek kâr kaygısını ikinci plana atarak aşabiliriz!
Ekonomi

Bu zor zamanları ancak yüksek kâr kaygısını ikinci plana atarak aşabiliriz!

Yeniakit Publisher
2023-10-18 18:02:00 -
Bu zor zamanları ancak yüksek kâr kaygısını ikinci plana atarak aşabiliriz!

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından yapılan fiyatlarda indirim çağrısına destek verdi.

Kopuz, “Bugün sattığımız ürünü bir önceki fiyattan alamıyor veya üretemiyoruz. Ancak bu zor günler geçecek. Kâr marjlarımızı gözden geçirmeli, yapılabilecek maksimum indirimi yapmalıyız. Enflasyonla mücadelede iş dünyası olarak biz de üzerimize düşeni yapmalı, velinimetimiz müşterilerimize vefa borcumuzu unutmadan hareket etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

İSTİB üyelerinin gıda sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlardan oluştuğunu hatırlatan Kopuz, “Özellikle gıda üretimi ve ticareti yapanlar hassas olmalı. Temel gıda maddelerinin fiyatlarındaki değişiklikler doğrudan hayat şartlarını etkiliyor. Son zamanlarda gerçekleştirdiğimiz Meclis toplantılarımız, Yüksek İstişare Kurulu ve Müşterek Toplantımızda da vurguladım, yaşadığımız zor zamanları yüksek kar etme kaygısını ikinci plana atarak aşabiliriz. Öncelikle ayakta kalmalı, milletimize, devletimize destek olmalıyız. Agresif büyüme ve gereksiz yatırımlarla yılların çabasını heba etmemeliyiz” dedi.

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