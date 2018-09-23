Bu yöntemler ile işkembe kokusundan kurtulun

KARBONAT

Karbonat yapısı gereği koku giderme konusunda oldukça etkili malzemelerden biridir. İşkembe kokusundan kurtulmak için başvurulabilecek en etkili yöntem karbonat kullanmaktır. Bunun için kokuyu çıkarmak istediğiniz yer önemlidir.

Eğer işkembe kokusunu elinizden çıkarmak istiyorsanız 4 yemek kaşığı karbonata 4 yemek kaşığı su oranında hazırladığınız karışımın içinde elinizi kokusu geçene kadar bekletin. Odanın içinden evin içinden karbonat kokusunu gidermek istiyorsanız bir kabın içine bir miktar karbonat koyun. Karbonat miktarını kokunun yoğunluğu ile orantılı olarak azaltıp çoğaltabilirsiniz. Kabın içine koyduğunuz karbonat sayesinde ortamda bulunan işkembe kokusu ortadan kaybolacaktır.

SÜT

Bu yöntemi kullanmak için yağlı süt kullanmanız gerekmektedir. Çünkü işkembe yağlı bir yapıya sahiptir ve aynı maddeler birbirlerini çözeceği için yağlı süt işkembe kokusu için oldukça isabetli tercih olur. Elinizde bulunan işkembe kokusu için elinize bir miktar yağlı süt dökün ve süt ile ellerinizi koku geçene kadar ovalayın. Daha sonra sabun ile iyice yıkayın. Odanın içerisindeki işkembe kokusu için ise bir bardağa süt koyun ve odanın içinde bu sütü bekletin. Kokuyu emdiğini göreceksiniz.

SİRKE

Bu yöntem için istediğiniz sirkeyi kullanabilirsiniz. Ancak sirke kokusunu sevmeyenler için elma sirkesi daha faydalı olacaktır. Çünkü elma sirkesi yapısı gereği diğer sirke çeşitlerine oranla çok daha az kokar ve kokusu daha çabuk geçer. Ağzı açık olarak bir kabın içine koyduğunuz sirkeyi işkembe kokusunun olduğu bölgeye bırakın. Bu şekilde birkaç saat bekledikten sonra sonuç alabilirsiniz. Elinize sinen işkembe kokusu için ise elinizi biraz sirke ile ovabilirsiniz. Yoğun bir koku varsa elinizi sirkenin içinde bekleterek daha etkili ve hızlı bir sonuç alabilirsiniz.