Bu yöntemle soğan doğrarken ağlamayacaksınız!

Soğan doğramak bazen işkenceye dönüşebiliyor. Hatta bazı kişilerin hüngür hüngür ağlamalarına sebebiyet verebiliyor. Peki ama soğan doğrarken ağlamamak için ne yapmak gerekir? İşte detaylar...

Devamlı evde yapan kişiler sık sık soğan doğrama 'problemi' ile karşı karşıya kalabiliyor. Başlı başına problem olan bu durum, yemeklik doğrandığında bazen sorun çıkarmayabiliyor. Çünkü iri iri doğramak, en az acıyla o işten ayrılmanızı sağlıyor.

Peki ama mutfak robotundan ya da rendeden geçen soğanın acısı... İşte bu soruna bir 'dur' demek için yapmanız gerekenler çok basit.

- Dilerseniz soğanı doğramadan önce ağzınıza biraz su alın ve soğan doğrarken, suyu bir sağa, bir sola ağzınızın içerisinde gezdirin. Bu yöntem oldukça etkilidir.

- Fakat uğraşamam diyorsanız, kesin ve net başka bir yöntemimiz daha var. Soğanıları dolaba koymanız yeterli olacaktır.

Dilerseniz iki yöntemi de bir arada kullanabilirsiniz.