Bu yöntem sayesinde 2 dakikada uykuya dalabilirsiniz

Uyku, bir insan için en çok ihtiyaç duyulan aktivetelerden biridir. Öyle ki insanlar, yeteri kadar uykusunu aldığında zinde kalır ve ertesi günü de daha rahat geçirebilir. Ancak bazı kişiler için bu durum aynı değil. Dünyadaki insanların belirli kısmı, geceleri uyumakta zorluk çekiyor.

Gece uyumada sorun yaşayan kişiler, aynı zamanda ertesi gün uyanmakta da ciddi problemler yaşıyor. Bunun için uzmanların önerdiği onlarca yöntem var. Ancak ABD'li araştırmacılar, 2 dakika içerisinde uykuya daldırabilecek yeni bir yöntem keşfetti. Peki kısa sürede nasıl uykuya dalınabilir? İşte o basit yöntem...

BU YÖNTEM İLE 2 DAKİKADA UYKUYA DALIN

ABD için yapılan araştırmada, ülkedeki insanların neredeyse yarısı haftanın en az üç günü uykulu hissettiği bildirildi. Buna ek olarak ABD'li yetişkin insanların yüzde 35,2'si gece yedi saatten az uyuyor. Bu bağlamda uzmanlar uyku problemi yaşayan kişiler için yeni bir yöntem buldu. Bilim adamları, bir kez uykusuzluk döngüsüne girildiğinde geri kurtulmanın zor olduğunu söylüyor. Bu nedenle geceleri zihni temizlemeye yardımcı olacak aktiviteler, sorun yaşayan kişiler için çözüm olabilir. Bu çözümlerden biri de 'not tutmak'.

Uyumakla ilgili problem yaşayan kişiler için uzmanlar, uyku saatinden önce not tutulması gerektiğini söyledi. ABD'de 'endişe günlüğü' olarak da tanımlanan bu yöntem sayesinde, 2 dakikada uykuya dalabilmek mümkün.

Peki nedir bu endişe günlüğü?

Uzmanların tavsiye ettiği yöntemlerden endişe günlüğü, o anda sizleri rahatsız edecek endişeleri yazmak için kendinize 2 dakika ayırmaktır. Bu yöntemi düzenli olarak uyguladıktan sonra, 2 dakika içinde uykuya dalabilmenin mümkün olduğu belirtildi. Yapmanız gereken yöntem oldukça basit. Örneğin ertesi gün ne yapacağınızı düşünüyorsanız, ya da sabah ne giyeceğinizle ilgili kafanızda soru işaretleri oluşuyorsa, bunları not etmenin uykuya dalmakta iyi bir çözüm olduğu sonucuna varıldı. Elbette bu yöntem herkes için geçerli olmasa da, uzmanlar bazı kişilerde işe yaradığını söylüyor.