Bu yöntem maliyeti yüzde 70, karı yüzde 3 artırdı

Fatsa Ziraat Odası ve Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ümit Serdar’la fındık toplama da bahçede örtü kullanımı hakkında Fatsa’da yapılan çalışmanın ikinci yılında örtü toplama işlemi yapıldı.

Örtü ile toplama işleminde işçilik maliyetinin yüzde 70 oranında düştüğünü fındığın kendiliğinden olgunlaşarak dökülmesinden dolayı yüzde 3 kâr edildiğini bu yıl yoğun geçen yağmurlara rağmen fındığın toprak ile temasının kesilmesinden dolayı aflatoksin oluşumunu engelleyen bu uygulamayı tüm çiftçilerin uygulaması gerektiği belirtildi.

Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu yaptığı açıklamada, “Dünya çapında gelişen imkân ve teknoloji sayesinde birçok ülkede üretilmeye başlayan fındık, ülkemizin milli ürünü olma özelliğini kaybetmesin diye, kaliteyi artırmak adına Fatsa Ziraat Odası olarak bilgi birikim ve teknolojik imkânları çiftçimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz. 8 milyon insanın doğrudan geçim kaynağı olan ürünümüzü kaliteden ödün vermeden birinci sınıf ürün olarak piyasa ve pazardaki yerini alması için elimizden gelen gayret ve çabayı sürdüreceğiz. Fındığın ilk anından itibaren tarımsal danışmanlık hizmetimiz ile gerek rekolte çalışmalarında, gerekse maliyet hesaplamalarında, gerekse fındığı kurutmaya kadar bütün aşamalarında çiftçimize tüm imkanları hizmetine sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.