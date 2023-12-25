Bu yöntem ile sigara bırakmak çok kolay

Medical Point Gaziatep Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Doktor Cengiz İşbilen, Akupunktur tedavisi ile zayıflama ve sigara bırakma hakkında bilgiler verdi.

Doktor Cengiz İşbilen, Akupunktur tedavisi ile zayıflama ve sigara bırakma hakkında bilgiler verdi.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Doktor Cengiz İşbilen, “Geleneksel bir tedavi yöntemi olan Akupunktur için Dünya Sağlık Örgütü, kırktan fazla hastalık tanımlamıştır. Bunların başlıcaları, Migren ve gerilim tipi baş ağrıları, endişe, depresyon ve uykusuzluk gibi psikiyatrik rahatsızlıklar, bel, boyun ve diz ağrısı, kireçlenme, fibromiyalji, romatizmal şikayetler, bronşit ve astım gibi kronik solunum yolu hastalıkları, alerjiler, hipertansiyon, sigarayı bırakma, zayıflama, gebelikte doğum sürecinin kısaltılması, adet krampları ve adet öncesi sendrom, mide bulantısı, kemoterapiye bağlı bulantı ve kusma, kronik kabızlık, ishal ve gastrit gibi fonksiyonel mide ve bağırsak problemlerinde sıkça kullanılmaktadır” dedi.

Akupunktur ile zayıflamada istenilen kilo kaybının sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde gerçekleşmesi için tedavi süreçlerinin doğru beslenme, düzenli egzersiz ve kaliteli bir uyku düzeni ile desteklenmesi gerektiğini hatırlatan Uzman Doktor Cengiz İşbilen, akupunktur ile zayıflama tedavisinin hem vücutta hem de kulak içinde yer alan özel alanlara diğer bir ifade ile akupunktur noktalarına batırılan özel iğnelerle gerçekleştirildiğini belirtti. Kullanılan akupunktur noktaları ile metabolizmanın düzenlenebildiği ve iştahın kontrol edilmesinin sağlandığını bu sebeple de bu bölgelerin kilo vermede konfor ve rahatlık sağlayan noktalar olduğunu söyledi.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Doktor Cengiz İşbilen, Akupunktur tedavisi ile zayıflama hakkında açıklamalarda bulunarak, "Akupunktur tedavisi sayesinde akupunktur ile zayıflamak isteyenler, enerjileri yerine geldiği için diyetleriyle beraber düzenli spor ve egzersiz yapma sürecine de daha kolay adapte olurlar. Akupunktur, diyetin halsizliğe dönüşen dezavantajını, avantaja çevirerek egzersiz yapmayı sevdirir ve vücudunuz daha sağlıklı bir şekilde kilo verir. Akupunktur ile zayıflama yöntemi stres ve anksiyetenizi azaltarak beyinde bulunan noradrenalin düzeyini azaltır, serotonin ve endorfin denilen mutluluk hormonu düzeyini ise yükselterek aç olduğunuzu hissetmeden de mutlu olabilmenizi sağlar. Tedavi ile metabolizmanız hızlanır ve daha hızlı kalori yakarsınız bu yüzden kilo verme süreciniz kısalır. Akupunktur ile zayıflama vücudunuzun hormonal dengeye kavuşmasını sağlar, mide asidinizi azaltır ve sindirim sisteminizi toparlar’’ şeklinde konuştu.

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Geleneksel bir tedavi yöntemi olan akupunktur ile sigarayı bırakmak isteyen kişiler için önemli bir tedavi uygulaması olduğuna dikkat çeken Dr. İşbilen, akupunktur tedavisinin uzman kişiler tarafından yapıldığında önemli bir yan etkisi bulunmayacağını ve sigara bırakma aşamasında ortaya çıkan güçlüklerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olabileceğinin altını çizdi. Sertifikalı uzman hekimler tarafından uygulanan akupunktur tedavisi ile vücudun kaybettiği dopamin, seratonin ve endorfin gibi hormonların salınımı tekrar beyin tarafından kontrol edilir hale geldiğini belirten Uzman Doktor İşbilen, akupunktur ile sigaranın bırakılması sırasında ortaya çıkan belirtilerin kişinin baş edilebileceği seviyeye gerileyebildiğini ya da tamamen ortadan kalkabileceğini kaydetti.

Uzman Doktor Cengiz İşbilen, akupunktur ile sigaranın bırakılması hakkında bilgilendirerek, "Sigara bırakma döneminin daha konforlu geçmesini sağlayan akupunktur, sigaranın vücutta bıraktığı nikotin ve katran gibi maddelerin vücuttan çıkarıldığında da kolaylaştırır. Akupunktur tedavisi ile sigarayı bırakmak isteyenlerin akupunktur uygulamasına başlamadan 10 ila 12 saat süreyle sigara içmemesi gerekir. Bu aşamada kişiye seanslar hâlinde üç gün boyunca akupunktur uygulanır. Genellikle 2 seans yeterli olsa da kişinin bağımlılık derecesine göre seansların süresi farklılık gösterebilir" diye konuştu.