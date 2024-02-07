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Yerel Bu yılanlar deprem habercisi mi?
Yerel

Bu yılanlar deprem habercisi mi?

Yeniakit Publisher
2024-02-07 13:20:00 -

Tunceli’nin Hozat ilçesinde kış uykusunda olması gereken yılanlar karların üzerinde belirdi. Kış ayında ortaya çıkan yılanların depremin habercisi olduğunu düşünen vatandaşlar, tedirgin oldu.

Hozat ilçesi Kurukaymak Tanzi köyünde kar üzerinde gezinen yılanlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yılanları görüntüleyen hayvancılıkla uğraşan Okan Duman, ''Her tarafta yılan var. Ne oldu bu doğaya böyle, acaba deprem mi olacak? İnanamıyorum, kışın ortasında karların üzerinde yılanlar dolaşıyor. Kışın ortasında yılanlar ortaya çıkıyor. Bu normal değil’’ dedi.

Normalde şubat ayında kış uykusunda olan yılanların karların üzerinde ortaya çıkması köylüleri tedirgin etti. Vatandaşlar arasında yılanların deprem öncesinde garip davranışlar sergilediği inanışı hakimken, deprem bilimciler de son dönemlerde Tunceli’nin ciddi bir deprem tehdidi altında olduğunu, 7,4 büyüklüğünde deprem beklediklerini açıklamışlardı.

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