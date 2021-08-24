Koronavirüs salgınıyla birlikte milyonlarca öğrencinin hayatına uzaktan eğitim girdi. Öğrenciler son bir buçuk yılın büyüm bölümünü uzaktan eğitimle geçirdi. 2021-2022 eğitim öğretim yılı öncesinde dileyenlerin uzaktan eğitime katılıp katılmayacağı merak ediliyor. Peki, bu sene uzaktan eğitim olur mu?

Bu yıl uzaktan eğitim olacak mı? EBA TV canlı dersler devam edecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, haftanın 5 günü yüz yüze eğitim olacağını belirtti. Bakan Özer, “İnşallah, 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla tüm kademelerde haftada beş gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz. Hedefimiz, sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece salgın öncesinde olduğu gibi okullarımızda tam zamanlı yüz yüze eğitimi devam ettirmek. Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrencilerimiz için TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edilecektir” dedi.