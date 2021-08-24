Bu yıl uzaktan eğitim olacak mı? EBA TV canlı dersler devam edecek mi?
Uzaktan eğitim sürecek mi? Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi ile 2020-2021’de senenin büyük bölümü uzaktan eğitimle geçirdi. Yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce hem aileler hem de öğrenciler haftanın kaç günü okul olacağını, uzaktan eğitimin devam edip etmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, bu sene uzaktan eğitim olacak mı? EBA canlı dersler sürecek mi?
Koronavirüs salgınıyla birlikte milyonlarca öğrencinin hayatına uzaktan eğitim girdi. Öğrenciler son bir buçuk yılın büyüm bölümünü uzaktan eğitimle geçirdi. 2021-2022 eğitim öğretim yılı öncesinde dileyenlerin uzaktan eğitime katılıp katılmayacağı merak ediliyor. Peki, bu sene uzaktan eğitim olur mu?
Bu yıl uzaktan eğitim olacak mı? EBA TV canlı dersler devam edecek mi?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, haftanın 5 günü yüz yüze eğitim olacağını belirtti. Bakan Özer, “İnşallah, 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla tüm kademelerde haftada beş gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz. Hedefimiz, sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece salgın öncesinde olduğu gibi okullarımızda tam zamanlı yüz yüze eğitimi devam ettirmek. Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrencilerimiz için TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edilecektir” dedi.