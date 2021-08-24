  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye'de yapılan aşı sayısı 90 milyonu geçti
Çanakkale’deki orman yangınında yeni gelişme
İran'da günlük can kaybında yeni rekor!
Bir kentimizde alarm! 10 mahalle karantinaya alındı
Eğitim Bu yıl uzaktan eğitim olacak mı? EBA TV canlı dersler devam edecek mi?
Eğitim

Bu yıl uzaktan eğitim olacak mı? EBA TV canlı dersler devam edecek mi?

Uzaktan eğitim sürecek mi? Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi ile 2020-2021’de senenin büyük bölümü uzaktan eğitimle geçirdi. Yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce hem aileler hem de öğrenciler haftanın kaç günü okul olacağını, uzaktan eğitimin devam edip etmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, bu sene uzaktan eğitim olacak mı? EBA canlı dersler sürecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-08-24 13:23:00 -
Bu yıl uzaktan eğitim olacak mı? EBA TV canlı dersler devam edecek mi?

Koronavirüs salgınıyla birlikte milyonlarca öğrencinin hayatına uzaktan eğitim girdi. Öğrenciler son bir buçuk yılın büyüm bölümünü uzaktan eğitimle geçirdi. 2021-2022 eğitim öğretim yılı öncesinde dileyenlerin uzaktan eğitime katılıp katılmayacağı merak ediliyor. Peki, bu sene uzaktan eğitim olur mu?

Bu yıl uzaktan eğitim olacak mı? EBA TV canlı dersler devam edecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, haftanın 5 günü yüz yüze eğitim olacağını belirtti. Bakan Özer, “İnşallah, 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla tüm kademelerde haftada beş gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz. Hedefimiz, sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece salgın öncesinde olduğu gibi okullarımızda tam zamanlı yüz yüze eğitimi devam ettirmek. Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrencilerimiz için TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edilecektir” dedi.

 

Dersler kaç dakika olacak? İlkokullarda dersler kaç dakika?
Dersler kaç dakika olacak? İlkokullarda dersler kaç dakika?

Eğitim

Dersler kaç dakika olacak? İlkokullarda dersler kaç dakika?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay