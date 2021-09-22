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Eğitim Bu yıl sınıfta kalma var mı? Sınıfta kalma olacak mı?
Eğitim

Bu yıl sınıfta kalma var mı? Sınıfta kalma olacak mı?

Sınıfta kalma olacak mı? Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci okullarından ayrı kaldı. Alınan kararla 6 Eylül Pazartesi günü 2021-2022 eğitim öğretim yılı yüz yüze eğitimle başladı. Öğrenciler bu sene sınıfta kalma uygulamasının devam edip etmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, sınıfta kalma olacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-09-22 11:14:00 -
Bu yıl sınıfta kalma var mı? Sınıfta kalma olacak mı?

Milyonlarca öğrenci yüz yüze eğitime başladı. Eğitim öğretim yılının başlamasının ardından pek çok öğrenci sınıfta kalma uygulamasının nasıl olacağını araştırmaya başladı.

Bu yıl sınıfta kalma var mı? Sınıfta kalma olacak mı?

2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü 81 ilde tüm kademelerde başladı. Yüz yüze eğitimde üç hafta geride kalırken öğrenciler sınıfta kalma kuralını araştırmaya başladı.

Sınıfta kalma konusundaki yönetmelik ise aynı şekilde 2021-2022 eğitim öğretim yılında da uygulanması bekleniyor. Bilindiği gibi 1, 2, 3 ve 4.sınıflarda sınıf tekrarı bulunmuyor.

5, 6, 7 ve 8.sınıflarda ise bir dersten yılsonu puanı 45'ten az olan öğrencinin sınıfı geçme ya da kalma durumu şube öğretmenler kurulu kararına göre belirleniyor. Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını sebebiyle ortaokullarda sınıfta kalma uygulanmamıştı.

2021-2022 eğitim öğretil yılında 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda yılsonu ortalaması 50'nin altında olan ve 3 dersten zayıfı olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak.

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