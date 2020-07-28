Bu yıl küme düşme olmayacak mı?

Mehmet Sepil'in açıklamaları şu şekilde;

TFF 1. Lig'den gelen takımlar olmadan gelecek sezon için kararlar almak mümkün değil. Hatayspor ve Erzurumspor başkanları da toplantıda yer aldı. Ancak Süper Lig'e yükselecek üçüncü takım belli olmadan yeni sezon için kararlar almamız mümkün değil. Aramıza katılacak yeni takımdan sonra yine toplantı yapacağız.

Pandemi sürecinde 7 kulüp, küme düşme olmasın diye başvuru yapmıştı. Şimdi yine bu kulüpler, özellikle düşen 3 takım, tekrar konuyu gündeme getirdiler. Kulüplerin tamamı, müracaat eden kulüplerle aynı görüştü. TFF'ye bu konuda tavsiye kararında bulunacağız.

'KULÜPLERİN TAMAMI ORTAK GÖRÜŞTE BİRLEŞTİ'

Ligi son 3 sırada bitiren Kayserispor, Yeni Malatyaspor ve Ankaragücü, ligden düşmenin kaldırılmasını talep etti. Toplantıda, kulüplerin tamamı bu konuda ortak görüşte birleşti. Kulüpler Birliği olarak, bu sene küme düşmenin kaldırılması yönünde tavsiyede bulunacağız.

'20 KULÜBÜN ORTAK KARARI'

Kulüpler Birliği olarak TFF'ye küme düşmenin kaldırılması yönünde tavsiye kararında bulunacağız. 18 kulübün tamamı, hatta Hatayspor ve Erzurumspor'la birlikte 20 kulübün ortak kararıdır bu.