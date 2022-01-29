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Ekonomi Bu yıl 60 milyar metreküp gaz tüketimi bekleniyor
Ekonomi

Bu yıl 60 milyar metreküp gaz tüketimi bekleniyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bu yıl ulusal doğal gaz tüketim tahminini, 60 milyar 44 milyon 873 bin 569 standart metreküp (638 milyar 877 milyon 454 bin 771 kilovatsaat) olarak belirledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-29 22:35:00 -
Bu yıl 60 milyar metreküp gaz tüketimi bekleniyor

EPDK’nin konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, bu yıl ulusal doğal gaz tüketim tahmininin, doğal gazın 9155 kcal/metreküp üst ısıl değeri esas alınarak, 60 milyar 44 milyon 873 bin 569 standart metreküp (638 milyar 877 milyon 454 bin 771 kilovatsaat) olarak belirlenmesine karar verildi. Öte yandan EPDK, bu yıldan itibaren uygulanmak üzere konu hakkında yeni karar alınıncaya kadar, iletim şebekesi asgari stok miktarını da 360 milyon 298 bin 645 standart metreküp olarak açıkladı.

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