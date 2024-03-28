Bu yazıyı da mutlaka asın duvarınıza! ‘Kılıçdaroğlu yüzde 60 ile kazanıyor’dan utanmayanlardan hesap sorun

Son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun Recep Tayyip Erdoğan’a kazanacağını öne sürerek seçim sonrası rezil olanlar doymak bilmiyor. Yerel seçimlere sayılı saatler kala şimdi de Sözcü’de kalem oynatan İsmail Saymaz, maması CHP tarafından verilen anketçileri referans göstererek Ekrem İmamoğlu’nun Murat Kurum’a yüzde 60 ile yeneceğini öne sürdü.

Kendisinin gazeteci olduğunu varsayan İsmail Saymaz bugünkü yazısında köşesini algı operasyonu yapılan anketlere ayırdı. Saymaz soy isimli Aymaz yazısında şu ifadelere yer verdi.

“31 Mart’a dört gün kaldı.

Seçimin kalbi İstanbul’da atıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öyle ki...

İktidar diğer büyükşehirleri kaybedip yalnızca İstanbul’u kazansa kendini galip kabul edecek. CHP, 80 şehri kazanıp İstanbul’u AK Parti’ye verse yenilmiş sayılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır mitinginde bile İstanbul’a oy çağrısı yapıyor.

Sanırsınız...

Yalnızca İstanbul için sandığa gidiyoruz.

SONAR, EN AZ BEŞ PUAN BULDU

Haliyle araştırma şirketleri son hafta İstanbul’a odaklandı.

Hakan Bayrakçı’nın sahibi olduğu SONAR’ın İstanbul araştırmasına göre İmamoğlu, Kurum’un en az beş puan önünde.

Bayrakçı, bir önceki araştırmasında 2.8 puan fark bulmuştu.

METROPOLL’E GÖRE FARK 11.6 PUAN

Özer Sencar’ın sahibi olduğu MetroPoll Araştırma 24-26 Mart arasında 2100 kişiyle araştırma gerçekleştirdi.

İBB seçiminde kime oy verecekleri soruldu.

İmamoğlu, 9.5 puan önde çıktı.

Tablo şöyle:

Ekrem İmamoğlu: 39.5

Murat Kurum: 30

Meral Danış Beştaş: 3.1

Azmi Karamahmutoğlu: 2.6

Mehmet Altınöz: 2.4

Buğra Kavuncu: 1.5

Diğer: 1

Kararsız 19.9

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra aradaki fark 11.6 puana çıkıyor.

O takdirde tablo şöyle şekilleniyor:

İmamoğlu: 48.6

Kurum: 37

Beştaş: 4.1

Kavuncu: 2

Diğer: 8.3

KURUM, İKİ AYDA ALTI PUAN KAYBETTİ

MetroPoll’e göre ocak ayında 43.2 diye ölçülen Kurum, iki ay içerisinde altı puan kaybetti.

İmamoğlu ise aynı zaman diliminde 1.4 puan oy arttırdı.

Katılımcılara “İBB seçimini kim kazanır?” sorusu da yöneltildi.

Yüzde 50.3’ü İmamoğlu’nun, yüzde 31.5’i Kurum’un kazanacağını söyledi.

Yüzde 1.3’ü “Başka aday” dedi.

Yüzde 16.9’u ise kararsız.

CHP, AK PARTİ’Yİ GEÇİYOR

“Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” diye soruldu.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra CHP 2.5 puan öne geçiyor.

CHP: 34.7

AK Parti: 33.2

DEM: 8.9

MHP: 5.3

YRP: 5.3

İyi Parti: 4.3

ZP: 4.3

TİP: 1.9

Diğer: 2.1

İMAMOĞLU, BEĞENİDE İLK SIRADA

Siyasilerin beğeni düzeyi bakımından İmamoğlu yüzde 51.6 ile birinci sıraya oturdu. Erdoğan yüzde 38.9 ile ikinci, Kurum yüzde 33.4 ile üçüncü, CHP lideri Özgür Özel ise yüzde 26.6 ile dördüncü sırada yer alıyor.

ERDOĞAN ADAY OLSAYDI...

MetroPoll, bir önceki İstanbul araştırmasını ise 15-18 Mart’ta gerçekleştirdi.

Bu araştırmada kararsızlar dağıtılmadan önce İmamoğlu yüzde 39.2, Kurum yüzde 30.4 idi. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra İmamoğlu yüzde 47.9’a Kurum yüzde 37.2’ye yükseldi.

Aradaki fark yüzde 10.7 olarak saptandı.

Bu rakam son araştırmada 0.9 puan daha arttı.

“Kurum yerine Erdoğan aday olsaydı kime oy verirdiniz?” diye soruldu.

Yüzde 40.8’i İmamoğlu’na...

Yüzde 38.6’sı Erdoğan’a vereceğini söyledi.

Yüzde 20.6’sı ise kararsız kaldı.

PanoramaTR: İmamoğlu kazanıyor

PanoramaTR, 21-23 Mart arasında İstanbul’da 2857 katılımcı ile son araştırmasını gerçekleştirdi.

Araştırmaya göre...

Yarın genel seçim olsa kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti, CHP’den 2.1 puan fazla oy alıyor.

Tablo şöyle şekilleniyor:

AK Parti: 34.9

CHP: 32.8

DEM: 7.6

Zafer: 6.4

YRP: 4.7

MHP: 4.5

TİP: 2.8

İyi Parti: 1.8

Diğer: 4.3

14 Mayıs’a göre, kararsızlar dağıtılmadan önce İstanbul’da AK Parti’ye oy verenlerde dört, MHP’lilerde iki puan, İyi Partililerde ise 5-6 puanlık bir kayıp yaşanıyor.

CHP’de ise bir puanlık yükseliş var.

İMAMOĞLU, 7.2 PUAN ÖNDE

Katılımcılara hangi adaya oy verecekleri sorusu yöneltildi.

İmamoğlu, 6.1 puan önde görünüyor.

Tablo şöyle:

İmamoğlu: 37.5

Kurum: 31.4

Karamahmutoğlu: 3.8

Beştaş: 3.6

Altınöz: 3.1

Kavuncu: 1.4

Diğer: 3

Kararsız: 16.1

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra İmamoğlu 7.2 puan öne geçiyor

İmamoğlu: 44.7

Kurum: 37.5

Karamahmutoğlu: 4.5

Beştaş: 4.3

Altınöz: 3.7

Kavuncu: 1.7

Diğer: 3.6

Araştırmada, İmamoğlu ile Kurum arasındaki farkın hata payı olan üç puanın üzerinde olduğu belirtilerek, “İmamoğlu’nun kazanacağını öngörmek yanlış olmayacaktır” deniyor.

KURUM, CUMHUR’UN ALTINDA KALIYOR

İYİ Parti seçmenlerinin yüzde 52.5’i Kavuncu’ya, yüzde 42’si İmamoğlu’na oy veriyor.

TİP’lilerin yüzde 88.3’ü “İmamoğlu” diyor.

DEM Partililerin yüzde 51.2’si İmamoğlu’nu, yüzde 46’sı Beştaş’ı destekliyor.

Zafer Partililerin de yüzde 29.4’ü İmamoğlu’na oy vereceğini söylüyor.

Araştırmaya göre “Kurum kendisini resmi olarak destekleyen partilerin seçmen toplamının gerisinde kalmış görünüyor.”

14 Mayıs’ta Cumhur İttifakı’na oy verip şimdi uzaklaşanlar da İmamoğlu’nu destekliyor. Bu da İmamoğlu’nun iktidar seçmeninden beslendiğini ortaya koyuyor.

14 MAYIS’TA YAŞI TUTMAYANLAR

Ayrıca...

İmamoğlu, “14 Mayıs’ta yaşım tutmuyordu” diyenlerin yüzde 78’inden, “Oy vermedim” diyenlerin yüzde 47’sinden oy alıyor.

Yaşı tutmayanların yüzde 33’ü, oy vermeyenlerin yüzde 19’u Kurum’a oy verecek.

BEŞ FAKTÖR

Panorama TR’ye göre seçim süreci başlarken yapısal dinamikler Kurum’un lehineydi.

Altılı Masa’da biraraya gelen kurumsal muhalefetin dağılması İmamoğlu için dezavantaj oluşturuyordu. Ancak İmamoğlu, toplumsal muhalefeti birarada tutmayı başararak, marttan itibaren atağa geçti.

Bu sıçramada şu beş dinamik etkili oldu:

Aday faktörü: Kurum, seçmenlerle pozitif bir ilişki kuramazken ve güven erezyonuna uğrarken; İmamoğlu, başarılı bir performans gösterdi.

Kampanya etkisi: Kurum, teknokrat kimliğini avantaja çeviremedi. Gazze’de olduğu üzere hatalı mesajlar verdi ve negatif bir kampanyaya yöneldi. Cumhurbaşkanı’nın İstanbul’u gündemde tutması ve bütün bakanların sahaya inmesi İmamoğlu’na yaradı. İktidarın DEM ve YRP aleyhindeki söylemleri bu partilerin kitlelerini konsolide etti. Buna karşılık İmamoğlu, oluşturulmak istenen “Başarısız” ve “Çalışmıyor” algısını yıktı. Toplumsal muhalefeti arkasına aldı. CHP Afyon Belediye Başkan adayı Burcu Köksal’a verdiği yanıtla DEM Parti seçmeninin sempatisini kazandı ve bu, kampanyanın kırılma noktası oldu.

Diğer adayların durumu: İktidar YRP ve DEM Parti’yi ötekileştirirken, İmamoğlu ise Kürtleri gözeten strateji izledi.

Ekonomik durum ve seçim ekonomisi: İktidar seçim ekonomisi uygulayamadı. Emeklilere ücret artışı yapılamaması iktidarı zorluyor.

Seçmen psikolojisi: 14 Mayıs’ta muhalefetin güven oluşturmaması dolayısıyla iktidara destek veren seçmen bu kez iktidara güçlü bir mesaj vermek ve siyasette denge kurmak adına muhalefet lehine mobilize oluyor.

DEMİRTAŞ ETKİSİ

PanoramaTR’ye göre son haftada seçmeni etkileyebilecek iki gelişme olabilir.

İlki, Selahattin Demirtaş’ın DEM Parti’ye oy çağrısı yapması. Araştırmaya göre çağrının tonu ve içeriğine bağlı olmakla birlikte 1-2 puanlık etkide bulunabilir.

“Ancak bu, İmamoğlu lehine görünen denklemi değiştirmeye yetmeyecek görünmektedir. Ayrıca Demirtaş’ın tutumu, İmamoğlu’na oy vermekte tereddüt eden milliyetçi seçmen üzerindeki etkisi ile bu kaybı telafi de edebilir.

Diğer faktör ise Erdoğan’ın sahaya inmesi.

Ancak bu da sonucu değiştirmiyor.

Raporda, “İstanbul özelinde seçimlerden sonra, siyasi iklimin radikal bir kırılmaya sahne olacağını söylemek mümkün” deniyor.”