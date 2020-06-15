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Siyaset

'Bu yardımı hiç unutmayacağız' demişti, Türkiye'ye geliyor

İtalya Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Luigi Di Maio'nun, 17 Haziran Çarşamba günü Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi. Geçtiğimiz aylarda Türkiye, İtalya'ya salgınla mücadele kapsamında yardımda bulunduğunda Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio teşekkür edip 'Bu yardımı hiç unutmayacağız' ifadelerini kullanmıştı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 16:57:00 -
'Bu yardımı hiç unutmayacağız' demişti, Türkiye'ye geliyor

İtalya Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Luigi Di Maio'nun, 17 Haziran Çarşamba günü Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi. Geçtiğimiz aylarda Türkiye, İtalya'ya salgınla mücadele kapsamında yardımda bulunduğunda Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio teşekkür edip 'Bu yardımı hiç unutmayacağız' demişti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Di Maio'nun, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetine icabetle 17 Haziran'da Türkiye'yi ikinci kez ziyaret edeceği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüşmelerde, Türkiye-İtalya ilişkileri ve Avrupa Birliği üyelik sürecimiz ele alınacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacaktır."

Twiter hesabından özel teşekkür etmişti

Bakan, Twitter'dan 'Bugün, Türkiye'den İtalya'ya karşı büyük bir dayanışma jesti geldi. Birçok ülkeden aldığımız dayanışma. Ve minnettarız.' deyip Türkiye'ye teşekkürleri sunmuştu:

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