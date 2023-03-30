  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

“Odun da olsa seçeriz”in İP’teki hukukçu versiyonu: “İsim önemli değil!”

Bu da mı yalan? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askerlik arkadaşı konuştu: Askerde o asteğmendi

Ne altın ne dolar! Dünyaca ünlü milyarder 'durum ciddi' diyerek parasını oraya yatırmaya başladı

Ağıralioğlu: "Bu vebale ortak olmam.. Teröristle iş tutanla bir arada olmam"

Türkiye Irak’a tek kuruş vermeyecek

İBB vazgeçti bakanlık işi bitirdi! İşte Başakşehir-Kayaşehir metro hattından yeni görüntüler

Yatırımcılar dikkat, uzmanı açıkladı! Altının 2 haftası kaldı

MGK bugün toplanıyor! Masada 3 önemli konu başlığı var

Çin'den ABD'ye "ciddi cepheleşme" uyarısı

Dev şirket iflas etti: Yüzlerce şubesi olan Reno’dan haber geldi! İflaslar krizi: Yükselişi sürüyor
Gündem Bu yalanları yayanlar cezasız kalmasın İşte sosyal medyadaki son palavra
Gündem

Bu yalanları yayanlar cezasız kalmasın İşte sosyal medyadaki son palavra

Yeniakit Publisher
2023-03-30 14:31:00 - 2023-03-30 14:36:22
Bu yalanları yayanlar cezasız kalmasın İşte sosyal medyadaki son palavra

Sosyal medyada yer alan "terör örgütü DEAŞ mensuplarına vatandaşlık verildiği" yönündeki iddialar Yozgat valiliği tarafından yalanlandı.

Yozgat’ta belirli çevreler ve sosyal medya hesapları üzerinden "DEAŞ terör örgütü mensuplarına vatandaşlık verildiği" yönündeki iddiaları, Yozgat Valiliği sosyal medya hesabı üzerinden yalanladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Mevzubahis paylaşımlarla, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan haklarında işlem yapılan ve halen cezaevinde tutuklu bulunan 6 yabancı uyruklu şahsın isimlerine yer vermek suretiyle DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı/iltisaklı kişilerin Türk vatandaşlığı kazandıkları iddiaları ortaya atılmıştır. Yine aynı paylaşımlarda söz konusu 6 yabancı şahısla hiçbir ilgisi olmayan ancak DEAŞ terör örgütü üyesi gibi gösterilen Suriye uyruklu 2 kişinin de Türk vatandaşı olduğu iddia edilmiştir. Söz konusu bu iddialar asılsız olup, iddia sahiplerinin spekülasyonlarından ibarettir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, iddialar incelendiğinde adı geçen şahısların hiçbirinin Türk vatandaşı olmadığının tespit edildiği belirtilerek, "Yozgat İl Jandarma Komutanlığınca Yozgat İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilen yazı ise DEAŞ’tan haklarında işlem yapılan 6 yabancı uyruklu şahısla ilgili gerekli tahdit kodlarının girilmesi ve infaz süreci sonrasında sınır dışı edilmelerinin sağlanmasına yönelik olup, vatandaşlıkla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bilinçli bir şekilde ve çarpıtılarak yapılan paylaşımlardan, kamuoyunda infial uyandırmak amacıyla DEAŞ’tan işlem gören yabancı uyruklu şahıslara vatandaşlık verildiği algısı oluşturulmak istendiği açıktır. Kamuoyunun sistematik olarak yalanı yayan bu kişilere ve provokatif paylaşımlara itibar etmemesi önem arz etmektedir. Bu ve benzeri paylaşım yapanlar hakkında hukuki süreç başlatılacaktır" denildi.

DEAŞ terör örgütü üyesi tutuklandı
DEAŞ terör örgütü üyesi tutuklandı

Yerel

DEAŞ terör örgütü üyesi tutuklandı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

2 DEAŞ şüphelisi enselendi
2 DEAŞ şüphelisi enselendi

Yerel

2 DEAŞ şüphelisi enselendi

13 firari ele geçirildi! Sakarya’da FETÖ, PKK ve DEAŞ’a baskın: 23 şüpheli enselendi
13 firari ele geçirildi! Sakarya’da FETÖ, PKK ve DEAŞ’a baskın: 23 şüpheli enselendi

Yerel

13 firari ele geçirildi! Sakarya’da FETÖ, PKK ve DEAŞ’a baskın: 23 şüpheli enselendi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23