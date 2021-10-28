Bu Yahudi, sözde Müslümanları utandıracak! Defalarca işkence gördü

Münübe Yılmaz

Siyonist İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmü vicdan sahibi Yahudileri bile isyan ettiriyor. Ülkesinin suçlarına ortak olmaktansa ölmeyi tercih edeceğini söyleyen bir Yahudi göçmen, İsrail’den kaçarak İngiltere’ye sığındı. Adını vermek istemeyen 21 yaşındaki ultra-Ortodoks haham öğrencisi, geri gönderilmesi halinde İsrail'de belirli zulüm ve işkencelere maruz kalacağı gerekçesiyle sığınma talebini reddetme kararına itiraz etti. “Kendisine ‘İsrail’ diyen bir ulusta doğduğumdan, bu dünyaya girdiğim andan itibaren esasen çelişkiye düştüm. Filistin halkının Siyonist yerleşimciler tarafından günlük olarak aşağılanmasına ve baskısına tanık olmak, bu iç karışıklığı daha da şiddetlendirdi” diyen Yahudi sığınmacı, İsrail’de Filistinliler’i desteklemek amacıyla katıldığı gösterilerden dolayı defalarca tutuklanarak, fiziksel işkenceye maruz kaldığını açıkladı.

“İsrail'e tüm kalbimle direneceğim”

İngiliz İçişleri Bakanlığı’nın işkence gördüğünü kabul etmesine rağmen, kendisinin İsrail’e dönmesinin güvenli olduğunu belirterek, iltica talebini reddettiğini kaydeden Siyonizm karşıtı Yahudi, “Bir Yahudi olarak Siyonizme karşı çıkmak benim asli görevimdir ve eğer İsrail'e geri dönersem tüm kalbimle direnmeye devam edeceğim. Güvenliğim için bunun sonuçlarının tamamen farkındayım ama İsrail'in siyonist sistemine karşı çıkmadan ahlaki olarak yaşayamam” dedi. İsrail’e dönerse askeri hapishanelerde tutulacağını belirten Yahudi sığınmacı, “Bu askeri hapishanelerde benim topluluğumdan Yahudilere en korkunç şekilde davranılıyor. Onlardan emirlere uymaları, ordu üniforması giymeleri ve temel inançlarımıza aykırı olarak askerlik yapmaları isteniyor. İşkenceler çırılçıplak soyulmayı, dövülmeyi, boğulmayı, kafalarını duvara çarpmayı, ıslanana kadar tuvalete girmelerini engellemeyi, idrarlarıyla sürüklenmeyi, göz yaşartıcı gaz sıkmayı, soğuk suya batırılmayı ve çok soğuk sularda dışarı çıkarılmayı içeriyor” diye konuştu.