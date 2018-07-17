Bu vitaminler yağda eriyor!

Suda eriyen ve yağda eriyen vitaminler olarak ikiye ayrılan vitaminlerden A, D, E, K vitaminleri yağda eriyenlerdir.

A VİTAMİNİ:

Göz sağlığı için önemlidir. Hücrelerin, dokuların sağlıklı yaşamasını sağlar. Enfeksiyonlara, kanser ve yaşlanmaya karşı korur. Üreme ve kemik gelişimi için gereklidir. Cilt, tırnak ve saçların sağlıklı kalmasını sağlar. Günümüzde eksikliğini önlemek amaçlı sütler, peynirler, tereyağları A vitamininden zenginleştirilmektedir. Kaynakları, karaciğer, balık, yumurta, meyveler, yeşil yapraklı sebzelerdir.

D VİTAMİNİ:

Kalsiyum ve fosforun kemiklere ve dişlere yerleşmesini sağlar. Kemik ve diş sağlığı için çok önemlidir, Osteoporozu önler. Depresyonu önler. Tip 1 diyabet, kanser, kalp krizi ve MS oluşma riskini azaltır. Cilde direk güneş ışığı temas ettiğinde D vitamini sentezleyebilir. Kaynakları, güneş ışığı, peynir, yumurta, somondur.

E VİTAMİNİ:

Antioksidan olan E vitamini kalp damar hastalıkları, Alzheimer ve kansere karşı korur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kan hücreleri, kaslar ve vücut dokuları için gereklidir. Cildin sağlıklı olmasını sağlar. Yaşlanmayı yavaşlatır. Kaynakları, çiçek yağları, buğday özü, karaciğer, ceviz, badem, fındık, susam, yeşil sebzelerdir.

K VİTAMİNİ:

Kanımızın pıhtılaşmasını sağlayan proteinlerin sentezinde görevlidir. Vücut proteinlerini yapımında rol alır. Kaynakları, vücutta bağırsaklardaki bakteriler tarafından sentez edilebilen bir vitamindir. Ayrıca yeşil yapraklı sebzelerde, az miktarda süt ve ürünlerinde, et, yumurta, tahıllar ve bazı meyvelerde bulunur.

A, D, E, K vitaminleri yağda eriyen vitaminler olduklarından emilimleri için ortamda yağ bulunması gerekir. Bu sebeple salatalarda 1 tatlı kaşığı sıvı yağ gezdirilebilir. Ancak yemekler yağlı ise ekstra yağa gerek yoktur.

Fazla miktarda alındığında genelde karaciğerde depo edildiklerinden eksiklikleri pek görülmez. Ancak bağırsak rahatsızlıklarında, emilim bozukluklarında, karaciğer rahatsızlıklarında eksiklikleri görülebilir.

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