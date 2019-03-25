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Bu vitaminin eksikliği hayatı zorlaştırıyor

Dr.

25 Mart 2019 Pazartesi 12:27
Bu vitaminin eksikliği hayatı zorlaştırıyor

Dr. Fevzi Özgönül, B12 vitaminin vücut için önemli bir vitamin olduğunu belirterek bu vitaminin eksik olması durumunda hafıza problemleri yaşanılabileceğini ve kansızlığa da sebep olduğunu ifade etti.


Dr. Fevzi Özgönül ,B12 vitaminin beden de çok önemli iki görevi yerine getirdiğini ifade ederek görevlerini şöyle sıraladı:


“1- İlk görevi; Kemik iliğinde, kan hücrelerinin üretiminde görevlidir. Eğer vücudumuzda kan hücrelerinin üretim için yeterince B12 vitamini yoksa o zamanda üretilen kan hücreleri kalitesiz ve güçsüz olurlar, kansızlık şikayeti başlar. Eğer kansızlık şikayetiniz varsa B12 vitamini eksikliğine de mutlaka bakılması gerekir. Bazen sadece demir tedavisi tek başına kansızlık tedavisinde yeterli olmaz yanında B12 takviyesi de gerekir.


2- İkinci önemli görevi de sinir hücrelerinin, özellikle beyinde bulunan sinir hücrelerinin bilgiyi oluşturma, onu saklama ve bilgiyi aktarma görevlerini yapmasında yardımcıdır. Eğer B12 yeterince vücudumuzda yoksa o zaman bu görevler yerine getirilemez ve bizde unutkanlık başlar. Sık sık eskiden çok kolay hatırladığımız, olayları veya kişileri, onların adlarını hatırlayamayız. Bazen de bildiğimiz bilgileri başkalarına aktarırken zorlanırız. Hani dilimin ucunda fakat hatırlayamıyorum deriz ya. İşte bütün bu tür sıkıntılarımızın baş suçlusu B12 vitamin eksikliğidir. B12 vitamini maalesef vücudumuz tarafından üretilemez mutlaka dışarıdan alınması gerekir. Yiyecekler ile aldığımız B12 vitamininin de sorunsuzca sindirim sisteminden emilmesi gerekir ancak bu işlemlerden sonra vücudumuz tarafından kullanılabilir. B12 vitamininin ana kaynağı hayvansal proteinlerdir. Hayvansal protein yemeyen veya çok fazla ekmek hamur işi gıdaları tüketen, et yerine bakliyattan protein almaya çalışan kişilerde B12 vitamin eksikliği muhakkak oluşmaktadır. Halk arasında bakliyat grubu besinlerin ve tahılların bol miktarda B vitamini içerdiği bilinir fakat burada atlanılan durum B grubu vitaminleri değil B 12 vitamininin alınması olduğundan sebzelerde, salatalarda, meyvelerde, şekerli gıdalarda, unlu gıdalarda, tahıl ve bakliyat gurubu besinlerde B12 vitamin bulunmaz.”


Dr.Fevzi Özgönül,B12 vitamini bulunduğu besinler hakkında ise şu bilgileri verdi:


“Deniz ürünleri: en çok B12 vitamini balık yumurtasında bulunur, uskumru, somon, sardalye ve ton balıkları da yüksek B12 vitamini içerir


Etler: kuzu ciğeri, sığır ciğeri, dana ciğeri, hindi, ördek ve kaz ciğerleri de yüksek B12 içeren besinlerdendir. Sığır, dana ve kuzu eti de hem B12 hem de çinko ve demir bakımından da zengin besinlerdir.


Peynir ve yumurta da yüksek B12 dışında protein ve kalsiyum da içerir.”

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 12:27
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