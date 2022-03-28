Bu vatan evladına neden gazilik hakkı verilmiyor

ÇINAR DEMİR ANKARA

Dünyanın pek çok ülkesinde savaş gazileri el üstünde tutulup maaş, ev, araba ve yüksek sosyal statüyle ödüllendirilirken, ülkemizde 20 bin civarında gazi, teröristlere karşı düzenlenen operasyonlarda ağır yaralanmalarına, vücutlarında çok sayıda şarapnel parçaları taşımalarına rağmen gazilik haklarından yararlanamıyor. Bunların en çarpıcı örneklerinden biri de Ejder Kısak adlı kahraman. Kısak, askerlik görevini bitirdikten sonra, 1994 yılında uzman çavuş olarak görevine devam etti.

Üzerine yıldırım ve bomba düştü!

Aynı yıl Siirt’te operasyonda üzerlerine yıldırım düştü, 6 ay tedavi gördü, sonra görevine devam etti. 1995 yılında Mardin’de katıldığı operasyonda teröristlerin yerleştirdiği bombanın patlamasıyla vücuduna saplanan şarapnellerle yaralandı. Görev süresi bittiğinde, “Sen sağlam değilsin görev yapamazsın” denilerek sözleşmesi yenilenmedi. SGK da, “Nizamnameye uygun yaralanmadığını” gerekçe göstererek gazilik haklarını vermedi. Sivil hayatta da rahatsızlığı devam etti, Ankara GATA ve İstanbul GATA’da yaralanmadan dolayı tedavisi devam etti. Patlamadan dolayı işitme kaybı yaşadığından kulaklarına tüp yerleştirdiler.

Amelelik yaptı, ama olmadı...

Hayatını devam ettirmek ve ailesini geçindirmek için inşaatlarda çalışmaya başladı. Güney Kore’ye çalışmaya gitti. Her şey yolunda gidiyordu. Kazandığı para ile ailesini geçindiriyordu. Güney Kore vatandaşlığı için başvurdu ve kabul edildi, çifte vatandaş oldu. Bir gün birden rahatsızlanıp şuurunu kaybetti ve Güney Kore’deki bir hastanede 3 ay komada yattı. Vücudunda bulunan şarapnel parçalarının beyinde sıvı oluşmasına neden olduğu anlaşıldı. Yanlış tedavide gözünü kaybetti. Durumunun kötüleşmesi üzerine Sağlık Bakanlığı uçağı ile Güney Kore’den Türkiye’ye getirildi. Kore devleti, tazminat ödedi. Sağlık Bakanlığı ise uçakla getirilmesi sırasında yapılan masrafı gerekçe göstererek paraya el koydu. Türkiye’de tedavisi devam ediyor ama göz nakli dışında yapılacak bir şey kalmadığı belirtiliyor. Gazi sayılmadığı için yakınlarının girişimleriyle kendisine bin 125 lira engelli maaşı bağlandı. Kirada oturan, 3 çocuğu olan talihsiz gazi, sağlığını da kaybettiği için ailesi parçalandı. Eşi de kendisini boşayınca memleketi Bingöl’ün Yedisu ilçesine döndü. Bir konteynerde yaşıyor.

Polat: 20 bin mağdur var

Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği Genel Başkanı Atilla Polat, Ejder Kısak’ın durumuna ilişkin şunları dile getirdi: “Uzman çavuş olarak görev yaparken vücuduna saplanan şarapneller onun hayatını mahvetti. Devlet de sahip çıkmadı, gazi sayılmadı. Maalesef gazi sayılmadığı için tedavisi özel hastanede yapılıyor. İlaçları çok pahalı. İçler açısı bir hikâye. Neden Devlet-i Aliye bu vatan evladına sahip çıkmıyor? Terörle mücadelede yaralanan bu vatan evladına neden gazilik hakkı verilmiyor? Bu vatan evladı hayata küstü. Bunun gibi 20 bin gazi sayılmayan vatan evlatlarına sahip çıkılmasını ivedilikle bekliyoruz.”