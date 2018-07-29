0553 313 94 23

Bu vahşet ne zaman sona erecek? 11 yaşındaki çocuk televizyon izlerken yere yığıldı

Türkiye'nin bitmek bilmeyen en büyük sorunlarından biri olan maganda terörü yine kendini gösterdi. Gaziantep'te 11 yaşındaki çocuk televizyon izlerken dışarıdan gelen maganda kurşunu sebebiyle dedesinin gözlerinin önünde yere yığıldı.

29 Temmuz 2018 Pazar 12:39
Bu vahşet ne zaman sona erecek? 11 yaşındaki çocuk televizyon izlerken yere yığıldı

Gaziantep'te başına maganda kurşunu isabet eden 11 yaşındaki Mehmet Emin Keser ağır yaralandı. Tedavisi devam eden Keser'in hayati tehlikesi sürüyor.

BAŞINA MERMİ İSABET ETTİĞİ BELİRLENDİ

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi'ndeki evde dedesi Mehmet Keser ile televizyon izleyen 11 yaşındaki Mehmet Emin Keser, bir anda kanlar içinde yere yığıldı. Yakınları tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun başına mermi isabet ettiği belirlendi.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

İlk müdahalesinin ardından özel hastaneye sevk edilen Keser'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, merminin çıktığı silahı ateşleyen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

"BAŞINI BETONA VURDU, KANADI SANDIM"

Dede Mehmet Keser, gazetecilere yaptığı açıklamada, halen olayın şaşkınlığı içinde olduğunu söyledi. Torunuyla televizyon izlediğini, bir anda yere yığılan torununun başında kan gördüğünü belirten Keser, "Önce düşüp başını betona vurdu ve kanadı sandım. Hemen hastaneye götürdüm. Olayı öğrenmemiz biraz zaman aldı. O kurşunun nereden geldiğini görmedik. O kurşunu atanlara lanet olsun. Bu tür şeyler bir daha yaşanmasın." diye konuştu.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 12:39
  1. Gaziantep
  2. maganda kurşunu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu vahşet ne zaman sona erecek? 11 yaşındaki çocuk televizyon izlerken yere yığıldı
    1. Bu vahşet ne zaman sona erecek? 11..
    2. Beşiktaş Chadli transferini bitiriyor!
    3. ''Siz salaklık etmek istiyorsanız ben..
    4. İşte Tolga Ciğerci'nin yeni adresi!
    5. AK Partili Cevdet Yılmaz duyurdu:..
    6. ''İstanbul dünyanın yeni altın merkezi..
    7. İtfaiyecilerden Çipras'a flaş..
    8. İsrail ve Ürdün arasında Kızıldeniz..
    9. Antep fıstığı hırsızlığına fotokapanlı..
    10. Malanji'den Türkiye övgüsü: Bencil bir..
    11. Zimbabve'de 38 yıl sonra Mugabesiz ilk..
    12. Irak Elektrik Bakanı Kasım el-Fehdavi..
    13. Sabiha Gökçen'de heyecanlı bekleyiş
    14. Danıştay'dan hesap işletim ücretine..
    15. Galatasaray'dan büyük müjde! Kiralık..
    16. 'Liderimiz Bahçeli' diyen Koray..
    17. Erdoğan talimat verdi! Muhtarlar yurt..
    18. Yusuf İslam: Bildiklerimi kendime..
    19. 'Yarım saat sonra geleceğim' dedi, 4..
    20. Özgürlüğüne kavuşan 'Cesur Kız'dan ilk..
    Türkiye'ye küstah tehdit! "Gerekirse güç kullanacağız"
    Türkiye'ye küstah tehdit! "Gerekirse güç kullanacağız"
    Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesi kahreden haber
    Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesi kahreden haber
    FETÖ'cü Emre Uslu'nun büyük korkusu! Öyle tweetler attı ki...
    FETÖ'cü Emre Uslu'nun büyük korkusu! Öyle tweetler attı ki...
    Türkiye'ye kritik çağrı: Lütfen bizi bırakmayın!
    Türkiye'ye kritik çağrı: Lütfen bizi bırakmayın!
    Sahtekâr peygamberin yalancı meali! İskender Evrenesoğlu Kur'an'ı tahrif ediyor
    Sahtekâr peygamberin yalancı meali! İskender Evrenesoğlu Kur'an'ı tahrif ediyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Yeni sistem meyvesini verdi! "Bir yılda yapacağımız işleri bir ayda çıkardık"
    Yeni sistem meyvesini verdi! "Bir yılda yapacağımız işleri bir ayda çıkardık"
    Dehşete düşüren olay: Çiğ yedi, eli kesildi!
    Dehşete düşüren olay: Çiğ yedi, eli kesildi!