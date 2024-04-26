Bu vahşet 23 Nisan günü yaşandı Balonun dronuma dokundu! Böyle zulüm görülmedi

Olay, 23 Nisan günü Malatya Pütürge Yatılı Okulu’nun bahçesinde yaşandı. 9 yaşındaki çocuk 23 Nisan’da eline verilen balonla oynarken belediye personeli Mustafa H. isimli şahıs o sırada drone uçurmaya çalıştı. Ancak balon çocuğun elinden kaçıp drone’a değdiğinde Belediye personeli Mustafa H. tüm gücüyle el kadar çocuğun kasıklarına tekme attı.

Çocuk acı içinde kıvranırken arkadaşları sahip çıkıp, ikinci bir saldırının önüne set çekti.

Bu nasıl bir canilik, bu nasıl bir insanlıktan çıkma hali!

Çocuklar olayı öğretmenlerine anlattı, güvenlik kameraları izlendi ve şoke eden görüntülerle hemen aileye haber verildi. Çocuk hastanede tedavi altına alınırken aile saldırgandan şikayetçi oldu.

Hakim bu görüntülere rağmen Mustafa H. İsimli şahısı “Adli kontrolle” serbest bıraktı.

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O tekmenin çocukta bırakacağı hasar ise bilinmiyor.

Balonla oynayan bir çocuğa 23 Nisan Çocuk bayramında böyle bir travmayı yaşatacak kadar insanlıktan çıkmışlar hala aramızda dolaşmaya devam ediyor.