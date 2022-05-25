Bu utanç size yeter! 'Erdoğan ve Bahçeli kaybetmeli' diyen PKK elebaşı Cemil Bayık CHP ve İYİ Parti'ye oy istedi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınır içi ve sınır dışında sürdürdüğü operasyonlarla büyük hezimet yaşayan terör örgütü PKK, çareyi seçmene çağrı yapmakta buldu. Geçtiğimiz dönemlerde HDP'ye oy isteyen elebaşı Cemil Bayık, bu kez de CHP ve İYİ Parti'ye oy istedi.

Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya karşı yurt içi ve yurt dışında operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Mehmetçiğin terör yuvalarını tek tek tespit ederek gerçekleştirdiği operasyonlar, örgütte paniğe yol açtı. Terör örgütünün yayın organlarına açıklamada bulunan PKK'nın Suriye kolu PYD'nin üst düzey isimlerinden Salih Müslim, "Her gün kayıplar veriyoruz." diyerek örgütün köşeye sıkıştığını itiraf etmişti.

Cemil Bayık: Erdoğan ve Bahçeli seçimi kaybetmeli

Salih Müslim'in ardından elebaşı Cemil Bayık'tan da itiraf niteliğinde açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sınır ötesi harekat talimatı üzerine hezimet yaşadıklarını gizleyemeyen Cemil Bayık, Erdoğan ve Bahçeli'nin seçimi kaybetmesi gerektiğini söyledi.

CHP ve İYİ Parti'ye oy istedi

Geçtiğimiz dönemlerde HDP'ye oy isteyen PKK elebaşı Cemil Bayık, bu kez Atatürk'ün arkasına sığınan CHP ve milliyetçi geçinen İYİ Parti'ye oy istedi.

CHP ve İYİ Parti'nin kazanmasının ardından alçak planlarını tek tek açıklayan Bayık, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fiziki özgürlüğü için hareket edeceklerini dile getirdi.