Bu ülkeyle ilişkiler zirve yapacak! Devlet yolu açacak ihracatçı adım atacak

Çin’de e-ticaretin tüketim tercihlerinde çok etkili olmasını dikkate alan Ege İhracatçı Birlikleri, Çin pazarına yönelik pazarlama faaliyetlerinde dijital mecralara ağırlık veren bir iş programı oluşturdu.

Dijital pazar yeri kurulmalı

“Hedef Pazar Çin” çalışmaları kapsamında 2019 yılında bu yana Çin pazarına yönelik yoğun çalışma yaptıkları bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Çin’de yüksek gelir düzeyine sahip 300 milyon insan yaşıyor. Çin’i bir ülke değil, bir kıta gibi düşünmek ve ona göre strateji geliştirmek lazım.Türkiye’den Çin’e yaptığımız gıda ürünleri ihracatı 220 milyon dolar seviyesinde. Ege Bölgesi güçlü bir gıda tedarikçisi. Ege Bölgesi’nin lokomotifliğinde Çin’e gıda ürünleri ihracatımızı 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. ” diye konuştu.

Devlet yolumuzu açacak

Türkiye’den Çin’e yapılan ihracatın çeşitlenebilmesi için devletler arası diyalogun önemine temas eden Eskinazi “Cumhurbaşkanımızdan ve Bakanlarımızdan Çinli mevkidaşlarıyla yaptıkları toplantılarda Türkiye’nin Çin’e ihracat yapabileceği güçlü olduğu ürün gruplarının ihraç izinlerinin alınması için talepte bulunmalarını istiyoruz. Çin’de network çok önemli. Çin pazarında tek güç olarak hareket eden ülkelerin başarılı olduklarını görüyoruz. Biz de bu şekilde başarılı olabiliriz.” dedi.

Çince versiyonlar kurulmalı

Türkiye ile Çin arasındaki dış ticaret dengesine de vurgu yapan Eskinazi, “Çin’den ithalatımız 2023 yılında 45 milyar doları aştı. İhracatımız ise; 3 milyar dolar seviyesinde. 42 milyar doları bulan dış ticaret açığımızı azaltmak istiyoruz" dedi. Eskinazi; “Çin’de influencerlarla pazarlama çok etkili bu kanal kullanılabilir. Firmalarımızın web sitelerinin Çince versiyonları kurulmalı, Avustralya ve Şili bu anlamda başarılı olmuşlar” yorumunu yaptı.