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Ekonomi Bu ülkede erişimi engellenecek! WhatsApp'a yasak uygulama kararı
Ekonomi

Bu ülkede erişimi engellenecek! WhatsApp'a yasak uygulama kararı

Yeniakit Publisher
2023-09-15 10:58:00 - 2023-09-15 10:58:17
Bu ülkede erişimi engellenecek! WhatsApp'a yasak uygulama kararı

Yasa dışı bilgileri yaydığı gerekçesiyle WhatsApp’ın sahibi Meta şirketi uygulamalarına erişim engelli de getirilmişti! İşte söz konusu yasağa dair ayrıntılar:

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), yeni kullanıma açılan kanallarında yasa dışı bilgilerin yer alması halinde WhatsApp’a erişimin engellenebileceğini duyurdu.

Roskomnadzor tarafından yapılan yazılı açıklamada, WhatsApp’ın bazı ülkelerde açtığı “Kanallar” özelliğine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Rus yasalarının tüm şirketler için geçerli olduğu belirtilen açıklamada, “Buna, Rus kullanıcıları hedefleyen mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medya ağları da dahildir. Yasaklanmış bilgileri içeren düşmanca kanalların ortaya çıkması, derhal bunların kaldırılması talebiyle ve bunun reddedilmesi durumunda da uygulamanın engellenmesiyle sonuçlanacaktır.” değerlendirmesine yer verildi.

Söz konusu açıklamada, Rus kurumlara ve şahıslara yerli uygulamalara geçmeleri tavsiyesine de yer verildi.

Ülkede  yasa dışı bilgiler yaydığı gerekçesiyle WhatsApp’ın sahibi Meta şirketi "aşırılıkçı organizasyon" şeklinde tanımlanırken, şirkete ait Facebook ve Instagram platformlarına erişim geçen yıl engellenmişti.
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